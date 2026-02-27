Orbán Viktor felfedte, hogy miben állapodott meg Robert Ficóval

Közös vizsgálóbizottságot küldenek a helyszínre

A felek megállapodtak abban, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely a helyszínen győződik meg a vezeték állapotáról. A cél az, hogy saját szemükkel lássák: valóban fennáll-e bármilyen műszaki akadály, vagy politikai döntés áll a háttérben.

Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket!”

– mondta Orbán Viktor. A kormány álláspontja szerint az energiaellátás nem lehet politikai zsarolás eszköze, különösen nem két uniós tagállammal szemben. A következő napokban eldőlhet, hogy Kijev megnyitja-e a kapukat a vizsgálóbizottság előtt – vagy tovább éleződik a régió energetikai konfliktusa.