Orbán Viktor felfedte, hogy miben állapodott meg Robert Ficóval

Péntek reggel telefonon egyeztetett egymással a magyar és a szlovák kormányfő, miután Ukrajna továbbra is blokkolja a Barátság kőolajvezetéket. Orbán Viktor közölte: „Semmilyen műszaki-technikai akadály nem áll fönn, kizárólag politikai okokból zárták el a vezetéket.”
Orbán Viktor szerint a péntek reggeli telefonos egyeztetés oka az volt, hogy nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is olajblokád alatt áll, ami mindkét ország energiabiztonságát veszélyezteti. Az ukrán fél technikai indokokra hivatkozik, ám a magyar és a szlovák álláspont szerint ezek nem felelnek meg a valóságnak.

Orbán Viktor eredményes telefonbeszélgetést folytatott Robert Ficóval (Forrás: Facebook/Fidesz)
Orbán Viktor egyeztetett Robert Ficóval a Barátság kőolajvezeték ügyében

Közös vizsgálóbizottságot küldenek a helyszínre

A felek megállapodtak abban, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely a helyszínen győződik meg a vezeték állapotáról. A cél az, hogy saját szemükkel lássák: valóban fennáll-e bármilyen műszaki akadály, vagy politikai döntés áll a háttérben.

Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket!” 

– mondta Orbán Viktor. A kormány álláspontja szerint az energiaellátás nem lehet politikai zsarolás eszköze, különösen nem két uniós tagállammal szemben. A következő napokban eldőlhet, hogy Kijev megnyitja-e a kapukat a vizsgálóbizottság előtt – vagy tovább éleződik a régió energetikai konfliktusa.

