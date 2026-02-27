Orbán Viktor felfedte, hogy miben állapodott meg Robert Ficóval

Orbán Viktor szerint a péntek reggeli telefonos egyeztetés oka az volt, hogy nemcsak Magyarország, hanem Szlovákia is olajblokád alatt áll, ami mindkét ország energiabiztonságát veszélyezteti. Az ukrán fél technikai indokokra hivatkozik, ám a magyar és a szlovák álláspont szerint ezek nem felelnek meg a valóságnak.
Közös vizsgálóbizottságot küldenek a helyszínre
A felek megállapodtak abban, hogy magyar-szlovák vizsgálóbizottságot állítanak fel, amely a helyszínen győződik meg a vezeték állapotáról. A cél az, hogy saját szemükkel lássák: valóban fennáll-e bármilyen műszaki akadály, vagy politikai döntés áll a háttérben.
Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy ezt a vizsgálóbizottságot engedje be, és biztosítsa a munkájához szükséges feltételeket!”
– mondta Orbán Viktor. A kormány álláspontja szerint az energiaellátás nem lehet politikai zsarolás eszköze, különösen nem két uniós tagállammal szemben. A következő napokban eldőlhet, hogy Kijev megnyitja-e a kapukat a vizsgálóbizottság előtt – vagy tovább éleződik a régió energetikai konfliktusa.