Orbán Viktor felidézte: Trabanttal jártak Brnóba gyerekkorában

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében gyerekkorának Trabantos emlékeit idézte meg.
Orbán Viktor a Trabantról: Nagyon jó volt, nagyon szerettük
Ezt az utat gyerekkoromban rengetegszer megtettem. Úgy csodálkoztunk, hogy nem alszanak el a felnőttek”
- mondta a kormányfő, majd arra a kérdésre, milyen autójuk volt, egyértelmű választ adott:
Trabanttal tettem meg rengetegszer, igen.”
A beszélgetésben a Trabant színe is előkerült, amire Orbán Viktor egy emlékezetes, játékos választ adott:
Hát a Liba.”
Majd hozzátette:
Nagyon jó volt, nagyon szerettük.”
A miniszterelnök külön kiemelte, hogy a családi autós utak közül egyetlen olyan van, amelyre igazán élénken emlékszik:
Egyszer elmentünk vele egészen Brunoig. Gyerekkorom egyetlen útja, amire emlékszem, hogy az öcsémmel és a szüleimmel együtt gépkocsival megtettük.”
A videóban szóba került az is, megvolt-e a helye az autóban. Orbán Viktor szerint igen:
Igen, jobb hát. Itt, ahol most ülök.”