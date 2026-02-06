Hírlevél
Orbán Viktor

Orbán Viktor felidézte: Trabanttal jártak Brnóba gyerekkorában

1 órája
Egy személyes hangvételű videós Facebook-üzenetben idézte fel gyerekkori emlékeit a miniszterelnök. Orbán Viktor arról mesélt, hogy családjával sokszor Trabanttal utaztak, és egyszer még Brnóig is eljutottak.
Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videós bejegyzésében gyerekkorának Trabantos emlékeit idézte meg.

Orbán Viktor a Trabantról: Nagyon jó volt, nagyon szerettük
Egy személyes hangvételű videós Facebook-üzenetben idézte fel gyerekkori emlékeit a miniszterelnök. Orbán Viktor arról mesélt, hogy családjával sokszor Trabanttal utaztak, és egyszer még Brnóig is eljutottak. Fotó: Timm Schamberger / MTI/EPA

Orbán Viktor a Trabantról: Nagyon jó volt, nagyon szerettük

Ezt az utat gyerekkoromban rengetegszer megtettem. Úgy csodálkoztunk, hogy nem alszanak el a felnőttek”

- mondta a kormányfő, majd arra a kérdésre, milyen autójuk volt, egyértelmű választ adott:

Trabanttal tettem meg rengetegszer, igen.”

A beszélgetésben a Trabant színe is előkerült, amire Orbán Viktor egy emlékezetes, játékos választ adott:

Hát a Liba.” 

Majd hozzátette:

Nagyon jó volt, nagyon szerettük.”

A miniszterelnök külön kiemelte, hogy a családi autós utak közül egyetlen olyan van, amelyre igazán élénken emlékszik:

Egyszer elmentünk vele egészen Brunoig. Gyerekkorom egyetlen útja, amire emlékszem, hogy az öcsémmel és a szüleimmel együtt gépkocsival megtettük.”

A videóban szóba került az is, megvolt-e a helye az autóban. Orbán Viktor szerint igen:

Igen, jobb hát. Itt, ahol most ülök.”

 

