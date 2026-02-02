Orbán Viktor felsorolta: ezek a pénzek érkeznek februárban

Orbán Viktor februári kifizetések kapcsán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. A miniszterelnök szerint február az a hónap, amikor „érdemes várni a postást és a banki értesítéseket”.
A miniszterelnök felsorolása szerint februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér. Orbán Viktor azt írta, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét is.
A bejegyzésben szerepel az is, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Emellett a kormányfő szerint megduplázott családi adókedvezmény is érkezik.
Orbán Viktor megfogalmazása szerint, az első lépés az, hogy Magyarország ne küldje a pénzét Ukrajnába, a második pedig az, hogy „maradjon is így”.