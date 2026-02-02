Hírlevél
Brutális orosz csapás: ezt Ukrajna nem heveri ki egykönnyen

Sport

„Hányni szeretnék, undorodom ettől” – Varga Barnabásék edzője kifakadt

Orbán Viktor

Orbán Viktor felsorolta: ezek a pénzek érkeznek februárban

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésben sorolta fel, milyen juttatások érkeznek februárban. A miniszterelnök szerint mindez csak akkor tartható fenn, ha Magyarország nem küldi a pénzét Ukrajnába.
Orbán ViktorminiszterelnökUkrajna

Orbán Viktor februári kifizetések kapcsán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. A miniszterelnök szerint február az a hónap, amikor „érdemes várni a postást és a banki értesítéseket”.

DPK Hatvan, DPKHatvan, Digitális Polgári Körök, DigitálisPolgáriKörök, Háborúellenes Gyűlés, HáborúellenesGyűlés, HáborúellenesGyűlésHatvan, Fidesz-KDNP, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 2026. 01. 31., Orbán Viktor, OrbánViktorDPKHatvan
A DPK  Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök felsorolása szerint februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér. Orbán Viktor azt írta, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét is.

A bejegyzésben szerepel az is, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák először kapják meg adómentesen a bérüket. Emellett a kormányfő szerint megduplázott családi adókedvezmény is érkezik.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint, az első lépés az, hogy Magyarország ne küldje a pénzét Ukrajnába, a második pedig az, hogy „maradjon is így”.

 

