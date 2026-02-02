Orbán Viktor felsorolta: ezek a pénzek érkeznek februárban

Orbán Viktor februári kifizetések kapcsán tett közzé bejegyzést a Facebook-oldalán. A miniszterelnök szerint február az a hónap, amikor „érdemes várni a postást és a banki értesítéseket”.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök felsorolása szerint februárban érkezik a 11 százalékkal megemelt minimálbér. Orbán Viktor azt írta, a nyugdíjasok megkapják a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első részletét is.