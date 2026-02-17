Orbán Viktor egyértelműen lenyomta Magyar Pétert – még a baloldal is elismeri

Hírlevél
Még a Tisza Párthoz közel álló elemző is elismerte, hogy a miniszterelnök évértékelő beszéde erősebb és érdekesebb volt, mint Magyar Péter fellépése. Török Gábor szerint Orbán Viktor beszéde feszesebb és jobban felépített volt, míg a Tisza Párt elnöke inkább csak túl akart lenni a szereplésen.
A Mandiner beszámolója szerint a Tisza-közeli elemző nyíltan arról beszélt, hogy Orbán Viktor évértékelője sokkal érdekesebb, meglepőbb és erőteljesebb volt, mint Magyar Péter beszéde. Török Gábor a különbséget azzal indokolta, hogy a miniszterelnök beszéde jól megírt, feszes szerkezetű volt, míg Magyar Péter inkább egy összefoglaló jellegű felszólalást tartott. Az elemző úgy látta, a Tisza Párt elnöke elsősorban arra törekedett, hogy minél gyorsabban túl legyen a beszéden, és ennek megfelelően több lényeges politikai kérdést is kerülni igyekezett. Így például nem foglalt egyértelműen állást a háború ügyében, és konkrét ígéreteket sem fogalmazott meg.

Török Gábor szerint Orbán Viktor felülmúlta Magyar Pétert (forrás: vadhajtasok.hu)
Orbán Viktor sikerét még a baloldal is elismeri

Orbán Viktor beszéde sokkal érdekesebb volt, sokkal meglepőbb volt, sokkal erőteljesebb volt” Magyar Péter csak túl akart lenni a dolgon, ezért csak egy összefoglaló beszédet mondott”

– ismerte el Török Gábor.

 

