Orbán Viktor egyértelműen lenyomta Magyar Pétert – még a baloldal is elismeri

A Mandiner beszámolója szerint a Tisza-közeli elemző nyíltan arról beszélt, hogy Orbán Viktor évértékelője sokkal érdekesebb, meglepőbb és erőteljesebb volt, mint Magyar Péter beszéde. Török Gábor a különbséget azzal indokolta, hogy a miniszterelnök beszéde jól megírt, feszes szerkezetű volt, míg Magyar Péter inkább egy összefoglaló jellegű felszólalást tartott. Az elemző úgy látta, a Tisza Párt elnöke elsősorban arra törekedett, hogy minél gyorsabban túl legyen a beszéden, és ennek megfelelően több lényeges politikai kérdést is kerülni igyekezett. Így például nem foglalt egyértelműen állást a háború ügyében, és konkrét ígéreteket sem fogalmazott meg.

