Orbán Viktor bemutatta a Fidesz kampányának mesterhármasát

Orbán Viktor a közösségi oldalán publikált videójában látványos üzenettel jelentette be, hogy a Fidesz a választási kampány új, minden eddiginél aktívabb szakaszába kezd.

„Akcióban a Mesterhármas” – ezzel a címmel tett közzé új kampányvideót közösségi oldalán a miniszterelnök. A bejegyzésből kiderül, hogy a Fidesz választási kampánya magasabb fokozatba kapcsol, és a középpontban Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter hármasa áll majd Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A Fidesz kampányának mesterhármasa: Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter

A „Mesterhármas” elnevezés arra utal, hogy a következő időszakban három meghatározó kormánypárti politikus vállal kiemelt szerepet az országjárásban és a kampányeseményeken.

Jöttünkre 3 irányból számítsatok! Fel, győzelemre!”

– ezt írta korábban a miniszterelnök a három vezető fideszes politikus összehangolt kampányba lépéséről.