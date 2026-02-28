Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Százhalombattán járt Orbán Viktor Magyarország egyetlen és a régió legnagyobb kőolajfinomítójában. A helyszíni bejáráson elmondta, tegnap Zelenszkij elnök visszautasította a magyar és a szlovák kormányok közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni.

Orbán Viktor megerősített védelemről beszélt, és arról, továbbra sem engedünk a zsarolásnak

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán olajblokád azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől - részletezte a miniszterelnök. Ezért a százhalombattai finomítót és az ország többi energetikai létesítményét katonák és rendőrök közösen védik. Magyarország továbbra is ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák a szállítást.