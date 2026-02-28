Hírlevél
Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

37 perce
Terepszemle a százhalombattai kőolajfinomítóban. Magyarország ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának, és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák az olajszállítást - közölte Orbán Viktor.
orbán viktorukrajnabrüsszelnemzeti petíció

Százhalombattán járt Orbán Viktor Magyarország egyetlen és a régió legnagyobb kőolajfinomítójában. A helyszíni bejáráson elmondta, tegnap Zelenszkij elnök  visszautasította a magyar és a szlovák kormányok közös rendezési javaslatát, így ebben a finomítóban továbbra is Magyarország stratégiai készleteit fogják felhasználni. 

orbán viktor, Százhalombatta, 2022. május 24.A Barátság II. kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én.MTI/Szigetváry Zsolt
Orbán Viktor megerősített védelemről beszélt, és arról, továbbra sem engedünk a zsarolásnak
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Az ukrán olajblokád azt mutatja, hogy Zelenszkij elnök nem riad vissza semmitől - részletezte a miniszterelnök. Ezért a százhalombattai finomítót és az ország többi energetikai létesítményét katonák és rendőrök közösen védik. Magyarország továbbra is ellenáll Zelenszkij elnök zsarolásának és nem engedünk abból a követelésünkből, hogy a Barátság kőolajvezetéken újraindítsák a szállítást.

 

Kiállás a Brüsszel–Ukrajna–Tisza-paktum ellen

A brüsszeli vezetők titkos alkut kötöttek Magyar Péterrel Münchenben, a nemzetközi védelmi konferencián. Brüsszelnek, Ukrajnának és a Tisza Pártnak ugyanaz a célja: félreállítani az útból a békepárti magyar nemzeti kormányt, és egy bólogató bábkormányt léptetni a helyére, amely nem mond nemet a brüsszeli utasításokra. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ezért hangsúlyozta: most nincs helye a hallgatásnak, nem lehet csendben maradni. A Nemzeti Petícióval a magyarok megmutathatják, hogy nem kérnek a zsarolásból, a háborúból és az emelkedett rezsiárakból sem!

 

