Figyelem! Orbán Viktor fontos üzenetet küldött

A miniszterelnök rövid videó formájában sorolta fel mindazt, amit valójában magával hozna egy kormányváltás. Orbán Viktor hangsúlyozta: nem szabad bedőlni Magyar Péter meséinek.
Míg Magyar Péter dajkamesékkel igyekszik elismertséget szerezni, Orbán Viktor a tőle megszokott módon a tényekre világított rá.
Orbán Viktor: Ne dőljünk be a meséknek!
A miniszterelnök világosan felsorolta, mi mellett dönt valójában az, aki a Tiszára szavaz áprilisban:
- a rezsicsökkentés eltörlésére,
- Ukrajna európai uniós csatlakozására,
- a sorkatonaság bevezetésére és
- a migrációs paktum életbe lépésére.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!