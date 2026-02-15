A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor a Facebookon a videóbejegyzéséhez vasárnap.

Orbán Viktor: Bosszúra készül a globális nagytőke

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A miniszterelnök elmondta, bosszúra készül a globális nagytőke, hiszen 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda.

Orbán Viktor hozzátette, ebből futja