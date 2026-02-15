Hírlevél
26 perce
Olvasási idő: 3 perc
2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda. Ezt most visszavenné a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció – mondta el Orbán Viktor Facebookon a videóbejegyzésében vasárnap.
A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor a Facebookon a videóbejegyzéséhez vasárnap. 

Orbán Viktor, OrbánViktor, Orbán,
Orbán Viktor: Bosszúra készül a globális nagytőke
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

A miniszterelnök elmondta, bosszúra készül a globális nagytőke, hiszen 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda.

Orbán Viktor hozzátette, ebből futja

  • a rezsicsökkentésre,
  • az új gyárakra,
  • a Magyar Falu Programra,
  • a 13. és 14. havi nyugdíjra,
  • diákhitelre,
  • munkáshitelre,
  • otthonteremtésre.
Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Orbán Viktor: Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mindez veszélyben forog, mert

egy Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció mindent elvenne a magyaroktól, amit a nemzeti kormány odaadott, ennek megfelelően:

Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül. Emlékezzünk erre! A Fidesz a biztos választás.”

 

