Orbán Viktor: Bosszúra készül a globális nagytőke

2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda. Ezt most visszavenné a Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció – mondta el Orbán Viktor Facebookon a videóbejegyzésében vasárnap.
A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás! – írta Orbán Viktor a Facebookon a videóbejegyzéséhez vasárnap.
A miniszterelnök elmondta, bosszúra készül a globális nagytőke, hiszen 2010 és 2025 között 15 ezer milliárd forintot vettek el az energiacégektől, a bankoktól és a multiktól, amit a magyar embereknek adtak oda.
Orbán Viktor hozzátette, ebből futja
- a rezsicsökkentésre,
- az új gyárakra,
- a Magyar Falu Programra,
- a 13. és 14. havi nyugdíjra,
- diákhitelre,
- munkáshitelre,
- otthonteremtésre.
Orbán Viktor: Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül
A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy mindez veszélyben forog, mert
egy Tisza–Brüsszel–nagytőke koalíció mindent elvenne a magyaroktól, amit a nemzeti kormány odaadott, ennek megfelelően:
Egy rossz döntés '26-ban, és a magyarok pénze Ukrajnába és a multikhoz kerül. Emlékezzünk erre! A Fidesz a biztos választás.”
