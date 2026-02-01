Orbán Viktor: Üzenjük meg a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen!

– Sok mindent láttam. De olyat, hogy bűnözők bandába szerveződve egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre, mint amilyen a mi gyöngyösi Lázárinfónk volt, és ott balhét csináljanak azzal a céllal, hogy megfélemlítsék a fideszeseket, ilyet még nem – jelentette ki a hatvani háborúellenes gyűlésen a miniszterelnök. Orbán Viktor beszédéből egy rövid részletet töltött fel közösségi oldalára, amelyben rámutatott: némelyiknek több bűncselekmény van a rovásán, mint ahány éves.

Ami Gyöngyösön történt, olyat még Orbán Viktor sem látott: a Tisza Párt bűnözőket küldött megzavarni egy békés rendezvényt (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origó is beszámolt, a Lázárinfó csütörtöki, gyöngyösi állomásán roma származású Tisza-aktivisták egy csoportja zavarta meg a rendezvényt. – Emberölés, rablás, lopás, kényszerítés, szexuális erőszak – említett néhány példát a priuszoukból a miniszterelnök, hozzátéve: a tiszások őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.

Orbán Viktor figyelmeztett

– És még csak 72 napra vagyunk a választástól. Álljunk meg egy pillanatra, üzenjük meg a Tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, és ne uszítsák a cigányokat a magyarok ellen, mert abból baj lesz. Magunkat meg figyelmeztessük arra, hogy ne üljünk föl semmilyen provokációra, hanem szépen, higgadtan, nyugodtan, ahogy én is próbálom, tekintsük át ezeket a nehéz kérdéseket, és találjuk meg a közös válaszokat – figyelmeztetett a kormányfő.