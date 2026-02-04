Orbán Viktor: Ha lesz békecsúcs, az Budapesten lesz – nyitott a meghívás Donald Trump felé

Orbán Viktor a Mandiner Klubest szerdai estjén, a Várkert Bazárban beszélt aktuális külpolitikai kérdésekről, köztük Donald Trump lehetséges magyarországi látogatásáról. A miniszterelnök elmondta, hogy már jó ideje napirenden van, hogy az Egyesült Államok elnöke Budapestre látogasson.

Arra a kérdésre, hogy tud-e bármit Trump esetleges érkezéséről, Orbán Viktor röviden úgy válaszolt:

Csalogatom.”

Majd hozzátette, hogy konkrét időpontokat is felvetett, és bár nem biztos benne, hogy ez a „barátkozás legmegfelelőbb formája”, a téma rendszeresen szóba kerül kettejük között.

A kormányfő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy határozott megállapodás született arról is, hogy ha előrelépés lesz a béke ügyében, akkor az ukrajnai békemegállapodás csúcstalálkozóját Budapesten rendezik meg.

Van egy határozott megállapodás is, amit az amerikai elnökkel, meg az orosz elnökkel is megkötöttem, ami arról szól, hogy ha lesz előrelépés és lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz”

- mondta a kormányfő, hozzátéve, hogy mindkét fél megerősítette erre vonatkozó szándékát.

Orbán Viktor megemlítette azt is, hogy a jelenlegi nemzetközi helyzet kialakulásában a korábbi amerikai elnököknek is szerepük volt, amiről ő Trump elnökkel nyíltan beszél. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt években is kitartott Donald Trump mellett, akkor is, amikor az európai liberális sajtó élesen támadta őt.

Mi végig kitartottunk, és egy ilyen helyzetben szerintem előbb-utóbb meg kell látogatni a magyarokat”

- fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint bár Magyarország az Egyesült Államokhoz képest kis ország, az önbecsülés és a kölcsönös tisztelet mindkét fél számára fontos. Orbán Viktor éppen ezért úgy vélte, hogy Trump elnök „tartozik azzal a gesztussal, hogy eljöjjön Magyarországra, és köszöntse a magyarokat”.

Orbán Viktor közlése szerint, egy ilyen látogatás nem feltétlenül konkrét ügyekről szólna, hanem arról, hogy az amerikai elnök személyesen beszéljen céljairól, tiszteletéről és az együttműködés lehetőségeiről.

Ne valamiért jöjjön ide, csak jöjjön ide, és köszöntse a magyarokat”

- hangsúlyozta a miniszterelnök.