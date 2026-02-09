Orbán Viktor: Ha melózunk, nyerünk! – videó

„Brüsszel már '22-ben mozgósított velünk szemben, akkor is a várakozásokkal szemben alulmaradtak. A feladat ugyanaz, az ellenfél ugyanaz, csak most más magyar bábukkal. Ahogy 4 éve, úgy ma is a Fidesz a biztos választás” – mutatott rá közösségi oldalán Orbán Balázs. A Miniszterelnök politikai igazgatója nyomatékosításként feltöltött egy videót Orbán Viktor, a Mandiner Klubesten mondott beszédéből, amelyben a kormányfő hangsúlyozta: Brüsszel sokkal több energiát fog mozgósítani a kormánnyal szemben, mint amit mozgósított 2022-ben.

Orbán Viktor figyelmeztetett, a győzelemért meg kell dolgozni (Forrás: Facebook)

Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, „nyitva van a meccs”. – Ha valaki azt gondolná, hogy ez lefutott, ne engedjék, hogy megtévesszék önöket. Ez a csata egy nyílt csata. Ahogy a Rambo-filmekben, vagy a Rocky-filmben mondja a főhős, „mindig a végén van vége” – mutatott rá, emlékeztetve: a 2022-es országgyűlési választások napján, délután,

a baloldali elemzők maximum 2-3 százalékos előnyt jósoltak a listán, ehhez képest több mint tíz százalékkal nyert a Fidesz-KDNP.

– Egész addig, amíg el nem érkezünk a végső pillanathoz, amikor ki nem derül, hogy a megelőző 50-60 napban ki mennyit melózott, amíg az nem látszik, addig nem lehet tudni, hogy mi lesz a vége. Lehet nyerni is, meg veszíteni is. A jó hír az az, hogy ha melózunk, nyerünk. Ha nem melózunk, nem nyerünk – hangsúlyozta Orbán Viktor.