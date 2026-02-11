Orbán Viktor: A háborúból nincs ki-beugrálás, ha egyszer beleléptél, benne maradsz

A legfontosabb dilemma, amivel szembe találja magát a magyarság ebben a négy évben, az a háború kérdése lesz, és a háborúba való közvetlen részvétel politikai kihívása. Erről kell majd dönteni azoknak, akiket most meg fogunk választani – mondta el Orbán Viktor országjárása szentendrei állomásán.

Orbán Viktor: Emberek halálát finanszírozza az EU

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök hangsúlyozta, nem egyszerűen kormányt választunk, hanem sorsot, mert a háborúban való részvétel nagyon hasonlít a migrációra.

Nincs ki-beugrálás. Ha egyszer belementél, benne vagy”

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is elmondta, hogy mi az oka annak, hogy az európai vezetők – szemben az amerikaiakkal – nem tudnak kijönni ebből a helyzetből. Ennek oka az, vázolta, hogy ők vitték bele magukat, ugyanis Ursula nem tudja azt mondani, hogy elnézést, tévedtem.

Ezt pedig azért nem tudja mondani, mert héten meghal 9000 ember. Egy hónapban 4 hét van. 36000 ember, 12 hónap, 400 ezer ember minden évben meghal vagy végleges hadirokkanttá vált – mutatott rá.

Arra is felhívta Orbán viktor a figyelmet, hogy az a 90 milliárd, amit most odaadtak, az két évre finanszírozza a háborút, azzal gyakorlatilag

800 ezer ember halálát és hadirokkantságát finanszírozza az Európai Unió.

A miniszterelnök videóbejegyzéséhez annyit tett hozzá:

A sorsunkról döntünk áprilisban. A tét: háború vagy béke. A békéhez a Fidesz a biztos választás!”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.