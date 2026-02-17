Orbán Viktor: A magyarok nem hajlandóak részt venni a háborúban sem pénzzel, sem fegyverrel

Exkluzív interjút adott a HírTV stábjának a miniszterelnök. Országjárásának tapolcai állomásán Orbán Viktor arról beszélt, hogy Európa a németek vezetésével úgy döntött, hogy háborúba megy, ebben a magyarok nem hajlandóak részt venni sem pénzzel, sem fegyverrel.

A kormányfő kifejtette, az elmúlt 10-15 évben a nagy nemzetközi szervezetek megbénultak. Példaként az ENSZ-et említette. Ezért hozta létre Donald Trump a béketanácsot. Hozzátette: az elmúlt években megbénultak a békefenntartó szervezetek, de megvan rá az esély, hogy a béketanács csütörtöki alakuló ülésén egy átfogó nemzetközi szervezet jöhet létre.

A miniszterelnök nem optimista az orosz-ukrán háború ügyében, az amerikai elnök erőfeszítéseit ugyanis elgáncsolják az európai politikusok.