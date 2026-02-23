Orbán Viktor: A készülődő európai-orosz háborúból ki kell maradni!

Olyan kormányra van szükség, amely képes arra, hogy kimaradjunk a háborúból. A Fidesz a biztos választás! – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook videó-bejegyzéséhez hétfőn, amelyben Orbán Viktor osztotta meg gondolatait a készülődő európai háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor miniszterelnök beszéde a békéscsabai háború ellenes gyűlésen

Fotó: Ladóczki Balázs

A miniszter által feltöltött videóban Orbán Viktor elmondta, nincsen más választásunk, minthogy

erősítsük a nemzeti egységet a béke mögött,

erősítsük egymást abban, hogy olyan kormányra van szükségünk, amely képes arra, hogy kimaradjunk ebből a háborúból,

és lesz, ami lesz.

A miniszterelnök felidézte, volt, ami volt két világháborúban, nekünk most harmadjára el kell érnünk azt, amit az elődeink nem tudtak, nem tudtunk kívül maradni a katonai akciókon, és belerántottak bennünket.

Orbán Viktor: Háború lesz!

A miniszterelnök közölte, szerinte háború lesz, ugyanis az európaiak aláírták azt a megállapodást, hogy csapatokat fognak állomásoztatni Ukrajna területén. Erről írásos megállapodásuk van.

Ez 2026 és 2030 között bekövetkezik.

Orbán Viktor azt is hozzátette, a mostani, 2026-os választás lesz a háború előtti utolsó választás. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, az a kormány dönt majd háború és béke kérdésében, amit a mostani választáson fogunk létrehozni.

Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök kiemelte:

egyetlen dolgunk van, hogy egy olyan nemzeti egységkormányt hozzunk létre a béke mögött, amely egy olyan kormányt tesz az ország élére, aki képes lesz arra, hogy kimaradjunk a háborúból.

Annak a nemzeti közösségnek, amit magyaroknak nevezünk, az lehet a stratégiai célja, hogy

egy készülődő orosz-európai háborúból kimaradjunk. És erre képesek vagyunk, ha egységesek vagyunk”

– hangsúlyozta.