Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Orbán Viktor hozzátette, a dolgok kezdenek komolyra fordulni, ezért Magyarországnak ideje felébrednie és halálosan komolyan vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül Magyarországon.

Orbán Viktor: Erre készül a nemzetközi nagytőke

A baloldal most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, ő az előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rávilágított a lényegre:

Megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal, egyszerűen csak vissza akarják kapni a pénzüket, Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának."

A miniszterelnök fontosnak tartotta megjegyezni, hogy már megint minden csak a mi pénzünkről szól. Szerinte