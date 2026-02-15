Hírlevél
magyarország

Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Meg is állapodtak a helyi képviselettel. A baloldal most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, ő az előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz – mondta el Orbán Viktor évértékelő beszédében.
Olajbiznisz, bankárvilág, brüsszeli elit. A nemzetközi nagytőke nem viccel. Megállapodtak a Tisza Párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon. Április 12-én nemet fogunk erre mondani. Megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből! – írta Orbán Viktor Facebook-videóbejegyzéséhez szombaton.

Évértékelő, Orbán Viktor, OrbánViktor, miniszterelnöki évértékelő, Várkert Bazár, miniszterelnökiévértékelő, VárkertBazár, 2026.02.14.
Orbán Viktor miniszterelnök évértékelője
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök elmondta, napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani.

A Tisza a háborút pénzelő Brüsszel és a háborúból profitáló nagytőke kft.-je Magyarországon

Orbán Viktor hozzátette, a dolgok kezdenek komolyra fordulni, ezért Magyarországnak ideje felébrednie és halálosan komolyan vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül Magyarországon.

Orbán Viktor: Erre készül a nemzetközi nagytőke

A baloldal most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, ő az előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rávilágított a lényegre:

Megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal, egyszerűen csak vissza akarják kapni a pénzüket, Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának."

A miniszterelnök fontosnak tartotta megjegyezni, hogy már megint minden csak a mi pénzünkről szól. Szerinte

a Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái."

