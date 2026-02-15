Orbán Viktor elárulta, hogy kik a halál vámszedői és a háború kutyái – mutatjuk!

Olajbiznisz, bankárvilág, brüsszeli elit. A nemzetközi nagytőke nem viccel. Megállapodtak a Tisza Párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon. Április 12-én nemet fogunk erre mondani. Megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből! – írta Orbán Viktor Facebook-videóbejegyzéséhez szombaton.
A miniszterelnök elmondta, napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani.
Orbán Viktor hozzátette, a dolgok kezdenek komolyra fordulni, ezért Magyarországnak ideje felébrednie és halálosan komolyan vennie azt, amire a nemzetközi nagytőke készül Magyarországon.
Orbán Viktor: Erre készül a nemzetközi nagytőke
A baloldal most Tisza Kft. néven fut, és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, ő az előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz
– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, majd rávilágított a lényegre:
Megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal, egyszerűen csak vissza akarják kapni a pénzüket, Brüsszel pedig kéri a maga részét, hogy odaadhassa Ukrajnának."
A miniszterelnök fontosnak tartotta megjegyezni, hogy már megint minden csak a mi pénzünkről szól. Szerinte
a Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetséget alkot. Ők azok, akik keresnek a vérontáson. Ők azok, akik érdekeltek a harcok folytatásában. Ők a halál vámszedői, a háború kutyái."