A szombathelyi DPK-esemény előtt egy videóval jelentkezett Orbán Viktor közösségi oldalán.
Orbán Viktor felsorolta az okokat
Ebben a kormányfő felsorolta, miért tartja kiemelten fontosnak a mai alkalmat. Szerinte a nemzetközi helyzet nagyon ingatag és Magyarországon hatalmas nyomás van a háborúpárti erők részéről.
- Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.
- Brüsszel európai katonákat küldene az ukrán frontra.
- Manfred Weber, az Európai Néppárt vezezője pedig minderre ráerősít.
- Miközben Magyar Péterék ukrán zászlós pólóban tapsolnak az Európai Parlamentben, és bevezetnék a sorkatonaságot.
Majd Orbán Viktor videójában elhangzik a konklúzió:
Nem véletlen, hogy Zelenszkijék a Tiszának kampányolnak. Ebből legyen elég! Mondjunk nemet a háborúra!
Ahogy reggeli nagycikkünkben beszámoltunk róla, Szombathelyen folytatódik ma a Digitális Polgári Körök országos roadshow-ja, amelyet immár kilencedik alkalommal rendeznek meg. A hábrúellenes gyűlés résztvevői határozottan kiállnak a béke mellett, a háború és Ukrajna finanszírozása ellen. V. Németh Zsolt miniszteri biztos és Szijjártó Péter külügyminiszter mellett a közönség ezúttal is frappáns válaszokra számíthat Orbán Viktor miniszterelnöktől. A Hír TV és az Origo élőben számol be a szombathelyi háborúellenes gyűlés eseményeiről.