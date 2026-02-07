A szombathelyi DPK-esemény előtt egy videóval jelentkezett Orbán Viktor közösségi oldalán.

Orbán Viktor miniszterelnök. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor felsorolta az okokat

Ebben a kormányfő felsorolta, miért tartja kiemelten fontosnak a mai alkalmat. Szerinte a nemzetközi helyzet nagyon ingatag és Magyarországon hatalmas nyomás van a háborúpárti erők részéről.

Volodimir Zelenszkij megfenyegette Magyarországot.

Brüsszel európai katonákat küldene az ukrán frontra.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezezője pedig minderre ráerősít.

Miközben Magyar Péterék ukrán zászlós pólóban tapsolnak az Európai Parlamentben, és bevezetnék a sorkatonaságot.

Majd Orbán Viktor videójában elhangzik a konklúzió:

Nem véletlen, hogy Zelenszkijék a Tiszának kampányolnak. Ebből legyen elég! Mondjunk nemet a háborúra!

Ahogy reggeli nagycikkünkben beszámoltunk róla, Szombathelyen folytatódik ma a Digitális Polgári Körök országos roadshow-ja, amelyet immár kilencedik alkalommal rendeznek meg. A hábrúellenes gyűlés résztvevői határozottan kiállnak a béke mellett, a háború és Ukrajna finanszírozása ellen. V. Németh Zsolt miniszteri biztos és Szijjártó Péter külügyminiszter mellett a közönség ezúttal is frappáns válaszokra számíthat Orbán Viktor miniszterelnöktől. A Hír TV és az Origo élőben számol be a szombathelyi háborúellenes gyűlés eseményeiről.