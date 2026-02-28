Orbán Viktor: Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk tolni őket a pályáról – a miniszterelnök esztergomi beszédét kövesse nálunk élőben!

Először a kritikus infrastruktúra védelmét biztosító intézkedések végrehajtását ellenőrizte Százhalombattán, majd Orbán Viktor Esztergomba érkezett, a háborúellenes gyűlésre.

Digitális Polgári Körök országjárása Esztergomban

Orbán Viktor: Találkozunk Esztergomban

Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét követően a közönség soraiból érkező kérdésekre válaszol.

Orbán Viktor: Ebben a vármegyében nem a kétharmad a cél, hanem a 3/3

Orbán Viktor köszöntője előtt megkapta Erős Gábor mezét, majd elmondta, a történelem során Fehérváron volt a királyi hatalom, Esztergomban volt a szellemi hatalom.

Azt is mondhatnám Önöknek, hogy

miután a prímás Esztergomban volt, abban az időben az volt a Magyar Királyság Alkotmánybírósága”

– tette hozzá a miniszterelnök.

Ez egy olyan választókerület, ahol győzelemért meg kell harcolni. Meg is harcoltunk, mert 2010 után volt néhány választás, négy, és mind a négyet megnyertük,

ebben a vármegyében nem a kétharmad a cél, hanem a 3/3, mint ahogy eddig is volt.”

– hangsúlyozta.

2006-ban megtiszteltek az esztergomiak azzal, hogy díszpolgárrá avattak. Ez nekem nagyon jól esett, nem azér, mert az ország első városának díszpolgárává váltam, ami azt jelenti, hogy bekerültem az ország első városának közösségébe, hanem azért, mert

ezt 2006-ban ítélték oda, amikor éppen vesztésre álltunk. Tehát nem akkor, amikor csúcson voltunk, hanem akkor, amikor lent”

– hívta fel a figyelmet a barátság fontosságára és őszinteségére a miniszterelnök.

A választással kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,

mindhárom választókerületben vezetnek,

de nem szabad csak orrhosszal vezetni, mivel az ellenzéknél Pinokkió van, így csak a biztos előny és győzelem az, amiben gondolkodni kell és dolgozni érte.

230 ezer digitális harcos áll jelenleg hadrendben, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, megemlítve, hogy a munka viszont rendkívül fontos, neki kell lendülni, a melót el kell végezni.

Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk tolni őket a pályáról”

– tette hozzá.