Orbán Viktor: Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk tolni őket a pályáról – a miniszterelnök esztergomi beszédét kövesse nálunk élőben!

Először a kritikus infrastruktúra védelmét biztosító intézkedések végrehajtását ellenőrizte Százhalombattán, majd Orbán Viktor Esztergomba érkezett, a háborúellenes gyűlésre.
Orbán Viktor: Találkozunk Esztergomban
Esztergomban, a Suzuki Arénában tartják ma 11 órától a Digitális Polgári Körök következő rendezvényét, amelynek résztvevői határozottan kiállnak a háború ellen, egyúttal a béke mellett. Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét követően a közönség soraiból érkező kérdésekre válaszol.
Orbán Viktor: Ebben a vármegyében nem a kétharmad a cél, hanem a 3/3
Orbán Viktor köszöntője előtt megkapta Erős Gábor mezét, majd elmondta, a történelem során Fehérváron volt a királyi hatalom, Esztergomban volt a szellemi hatalom.
Azt is mondhatnám Önöknek, hogy
miután a prímás Esztergomban volt, abban az időben az volt a Magyar Királyság Alkotmánybírósága”
– tette hozzá a miniszterelnök.
Ez egy olyan választókerület, ahol győzelemért meg kell harcolni. Meg is harcoltunk, mert 2010 után volt néhány választás, négy, és mind a négyet megnyertük,
ebben a vármegyében nem a kétharmad a cél, hanem a 3/3, mint ahogy eddig is volt.”
– hangsúlyozta.
2006-ban megtiszteltek az esztergomiak azzal, hogy díszpolgárrá avattak. Ez nekem nagyon jól esett, nem azér, mert az ország első városának díszpolgárává váltam, ami azt jelenti, hogy bekerültem az ország első városának közösségébe, hanem azért, mert
ezt 2006-ban ítélték oda, amikor éppen vesztésre álltunk. Tehát nem akkor, amikor csúcson voltunk, hanem akkor, amikor lent”
– hívta fel a figyelmet a barátság fontosságára és őszinteségére a miniszterelnök.
A választással kapcsolatban a miniszterelnök elmondta,
mindhárom választókerületben vezetnek,
de nem szabad csak orrhosszal vezetni, mivel az ellenzéknél Pinokkió van, így csak a biztos előny és győzelem az, amiben gondolkodni kell és dolgozni érte.
230 ezer digitális harcos áll jelenleg hadrendben, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök, megemlítve, hogy a munka viszont rendkívül fontos, neki kell lendülni, a melót el kell végezni.
Ha mindenki elvégzi a melót, akkor le fogjuk tolni őket a pályáról”
– tette hozzá.
A miniszterelnök felelevenítette, hogy az elmúlt 16 évben ebbe a régióba 146 nagyberuházást hoztak, ehhez adtak 160 milliárd forintnyi támogatást, létrehoztak 13500 új munkahelyet és a covid idején megvédtek 24 ezer gyári munkahelyet.
Olyan gazdaság nincs, amelyben nincsen ipar, amelyben nincsenek melósok, nincsenek szakmunkások,
és nem ők vannak a legtöbben, és akik a munkájukkal tartják a hátukon az egész nemzetgazdaságot.
Meg kell érte dolgozni, menjünk el mindenhova, a gyárakba, a munkásokhoz, mindenhova a családokhoz, ahol munkából élő emberek vannak és higgyék el, senki nem fog bennünket elutasítani.
Mindenki meg fog bennünket hallgatni.
Cikkünk frissül…