Orbán Viktor bejelentette a háborúellenes gyűlés legújabb helyszínét

Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A videó a szombati, Hatvanban tartott háborúellenes gyűlésen készült, ahol, miután a kormányfő megköszönte a megjelenteknek a részvételt, kijelentette, a legközelebbi háborúellenes gyűlés Szombathelyen lesz.

A DPK Háborúellenes Gyűlése Hatvanban – Orbán Viktor miniszterelnök

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, ugyanis nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket.