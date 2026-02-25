Orbán Viktor kitüntető címet adományozott Hann Endrének

Hann Endre, a méltán elhíresült Medián közvéleménykutató cég vezetője ismételten beszállt a propagandaversenybe. Most egy olyan kutatással jött elő, amely szerint 20 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz előtt. Orbán Viktor zseniálisan reagált.

Orbán Viktor: Legjobb humorista: Hann Endre

Fotó: Facebbok/Orbán Viktor

Gratulálunk, ebben a tiszás mezőnyben nem kis teljesítmény!”

– tette hozzá a miniszterelnök.

Ahogy korábban megírtuk, azért egyszer-kétszer lebuktatja magát Hann Endre, emlékezetes, nem túl nehéz, rávezető jellegű kérdést kapott a választásokkal kapcsolatban korábban az ATV stúdiójában, ahogyan a lap idézi a műsort:

Mekkorák a szavazótáborok? Mit mérnek?”

A balliberális oldal tanácsadója viselkedése olybá tűnt, mintha a saját kutatásuk eredményeit nem ismerné, vagy nem tudta megismételni a már nyilvános adatokat:

„Hát kiegy… ööö… aaa…ugye hát a, hogyha a teljes népességet nézzük, akkor 37 százalékon áll a Fide, aaa. a Fidesz, Tisza Párt, és 30 százalékon a Fidesz”. Mindeközben a Medián vezetője folyamatosan a papírjait nézegette, és így állított előbb kétszer is fideszes vezetést, hogy aztán korrigálja magát.

Szintén érdekes, hogy a gondolatmenet kezdetén a „kiegy…” mondatkezdés éppen úgy hangzik, mintha a kiegyenlített szót akarná használni Hann, hogy aztán gyorsan lefagyjon, majd újra belezavarodjon a saját adataiba.