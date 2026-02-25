Hírlevél
Háború

Kitálalt az ukrán elemző Magyar Péterről – bajt fog hozni ránk

Orbán Viktor

Orbán Viktor háromfrontos kampányt indított a one-man-show ellen

31 perce
Olvasási idő: 4 perc
Három kampányt indítanak a következő időszakban – erről beszélt a miniszterelnök egy kampányeseményen. Orbán Viktor szerint a munkamegosztás már eldőlt, és mindhárman saját koncepcióval járják majd az országot.
Orbán ViktorSzijjártó PéterLázárinfóVálasztás 2026Lázár JánosMagyar Péter

Az országjárások és kampánymegbeszélések sűrűjében Orbán Viktor világossá tette: szervezetten, több fronton, összehangolt stratégiával készülnek a választásra. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor, országjárás Fejér vármegyében, OrbánViktor,
Orbán Viktor Fejér vármegyében kijelölte a kampány három fő csapásirányát (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Három kampányt fogunk vinni a terveink szerint.”

 Ezzel a három csapásvonallal külön-külön is országos lefedettséget biztosítanak.

Orbán, Lázár és Szijjártó 

A miniszterelnök elmondása szerint az egyik kampányt ő maga viszi a gyűlésekkel, a másodikat Lázár János irányítja, aki a Lázárinfo rendezvényeivel járja végig az országot. Orbán Viktor tréfásan hozzátette:

A Jánosnál van a fejlesztésekhez szükséges pénz, úgyhogy részben ezért hoztam el, részben gondoltam, ha eseménytelen lenne a délutánunk, majd ő is mond valamit, hogy kicsit kavarodjanak a dolgok.”

A harmadik csapásirány Szijjártó Péteré lesz, a „Peti Itthon” című kampányával.

A kampány egyik központi eleme az energiaügy és az Ukrajna felől érkező nyomásgyakorlás. Lázár János szerint az ukrán fél az olajszállítás korlátozásával politikai célt követ, és egy Budapesten felálló, ukránbarát kormányban érdekelt. Szégyennek nevezte, hogy Magyar Péter nekik dolgozik, de azt is megmondta, hogy mit lehet ez ellen tenni: 

Először is odacsapunk egy nagyot, ami azt jelenti, hogy nem kapnak pénzt Brüsszelből, mert megvétózzuk, másrészt pedig a blokádot föltörjük, a tartalékukat felhasználjuk, a magyar emberek érdekéből nem engedünk.”

A kormánypártok tehát három külön csatornán, de egy irányba haladva készülnek: a cél a szervezettség, az országjárás és az üzenetek folyamatos erősítése a kampány teljes időszakában.

