Orbán Viktor: Hatvan is a béke pártján! Jól nézünk ki!

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök (DPK) hatvani háborúellenes gyűléséről egy látványos fényképet osztott meg a közösségi oldalán, amihez ezt írta:

Hatvan is a béke pártján! Jól nézünk ki!

A miniszterelnök a Digitális Polgári Körök hatvani háborúellenes gyűlésén határozottan elutasította a kábítószer-legalizáció minden formáját, hangsúlyozva, Magyarországon családapaként és kormányfőként sem fogja elfogadni, hogy bárki a drogokat elfogadtassa a társadalommal. Orbán Viktor szerint a kábítószer-kereskedelem közvetlen veszélyt jelent a gyerekekre, ezért Magyarország akkor is nemet mond a liberalizációra, ha ezért brüsszeli eljárásokkal sújtják.

A kormányfő a DPK hatvani sportcsarnokban tartott rendezvényén méltatta Pajtók Gábor és Horváth László, Heves vármegyei fideszes politikusok, országgyűlési képviselők munkáját, kiemelve, hogy Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosként azt a nagyon nehéz küzdelmet is vállalta, hogy vezetésével kábítószermentessé teszik Magyarországot.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nehéz indulat nélkül beszélni az ügyről, hiszen a kábítószer-kereskedők abból élnek, hogy tönkreteszik, sőt megölik mások gyerekét.