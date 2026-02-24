Orbán Viktor: Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát

„Lehet kamuzni, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Legkésőbb 47 nap múlva” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, egyértelmű utalást téve a közelgő választásra.

Orbán Viktor

A miniszterelnök szerint a politikai vitákban lehet ugyan állításokat gyártani, de a végső szót a választók mondják ki.

Orbán Viktor azt írta: őket az igazi emberek támogatják, mert a magyar emberek pártján állnak. Beszédét mozgósító üzenettel zárta: „Hajrá, magyarok! Fel, győzelemre!”

Mint ismert, Magyar Péterék hatalmasat hazudtak az ajánlóívek átadásánál. A Tisza-vezér ugyanis azt állította, szombat délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban a hivatalos adatok szerint délután 16 óráig – a hivatalos zárásáig – csupán mintegy 110 ezer aláírás érkezett be a baloldali párttól. Az adatok szerint a Tisza Párt 16 óráig összesen 13 806 ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, a gyakorlatban általában kevesebb. Ezek alapján Magyar Péteréknek legfeljebb 110 448 ajánlása lehetett akkor, amikor a baloldali pártelnök 250 ezer aláírással hitegette a követőit. Ezzel szemben a Fidesz–KDNP 24 523 ívet adott le, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tisza Pártna