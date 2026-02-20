Orbán Viktor így tanította meg számolni Kapitány Istvánt az olajvezetékek ügyében

Egy olyan videós Facebook bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán Rétvári Bence, amelyen Orbán Viktor az energiabiztonság kérdéséről beszél, és Kapitány István kijelentésére reagálva elmagyarázza, hogy hány kőolajvezeték is érkezik Magyarországra.

Rétvári Bence egy olyan videófelvételt tett közzé, amelyen a miniszterelnök a kőolajvezetékek száma és a diverzifikáció kérdésében elhangzó ellenzéki állítások alapvető ellentmondásosságára hívja fel a figyelmet. A videóban Orbán Viktor azt emeli ki, hogy az alapvető tények ismerete nélkül nem lehet felelősen részt venni az energia jövőjéről szóló közéleti vitákban. Fotó: Kovács Tamás / MTI

Orbán Viktor szerint alapvető matematika, hogy ha valamiből kevesebb lesz, azt nem lehet diverzifikációnak nevezni

A miniszterelnök a felvételen úgy fogalmaz:

Tehát hogyha az intellektuális szint lecsökken az ujjak érkezése, az senkinek sem jó. Tehát az egyet a kettőtől nem olyan nehéz megkülönböztetni. Egy nemzetközi cégnél meg végképp elvárható.”

Orbán Viktor szerint a közéleti vitákban való részvételhez alapvető tényismeretre van szükség, különösen az energiapolitika területén.

Kifejtette:

Aki az olaj és az energia jövőjéről kíván vitázni, annak tudnia kell, hogy nem egy vezeték jön, hanem kettő."

Hozzátette:

Magyarországra egy fővezeték, a Barátság érkezik, emellett pedig van egy horvát irányból jövő kiegészítő vezeték is, amely különösen válsághelyzetekben fontos.

Orbán Viktor szerint éppen ezért nem nevezhető diverzifikációnak az, ha a két vezeték közül az egyiket megszüntetik.

Ha van két vezeték, az egyiket levágom, marad egy, azt nem diverzifikálásnak hívják”

- fogalmazott a miniszterelnök aki szerint az új politikai szereplők megjelenése önmagában érték, de „alapvető tények ismerete nélkül nem lenne szabad felelősséget vállalniuk a közéletben”.