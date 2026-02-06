Orbán Viktor: Isten nyugosztalja Vásáry Tamást

„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, búcsúzva a 93 éves korában elhunyt Vásáry Tamás zongoraművésztől és karmestertől. A kormányfő hangsúlyozta: a magyar zenei élet ikonikus alakjának életműve generációk számára marad meghatározó.
Mint korábban beszámoltunk róla, életének 93. évében hunyt el a magyar zenei élet egyik ikonja. Vásáry Tamás nevét a Carnegie Halltól a Budapesti Tavaszi Fesztiválig mindenhol tisztelték, munkássága generációkat inspirált.
Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
