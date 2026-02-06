Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

orbán viktor

Orbán Viktor: Isten nyugosztalja Vásáry Tamást

30 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad” – írta Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor, búcsúzva a 93 éves korában elhunyt Vásáry Tamás zongoraművésztől és karmestertől. A kormányfő hangsúlyozta: a magyar zenei élet ikonikus alakjának életműve generációk számára marad meghatározó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktororbánvásáry tamás

„Elment a Nemzet Művésze, de munkássága örökre velünk marad. Isten nyugosztalja Vásáry Tamást!” – írja Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.

Vásáry Tamás Forrás: Bach Máté Orbán
Fotó: Bach Máté

Mint korábban beszámoltunk róla, életének 93. évében hunyt el a magyar zenei élet egyik ikonja. Vásáry Tamás nevét a Carnegie Halltól a Budapesti Tavaszi Fesztiválig mindenhol tisztelték, munkássága generációkat inspirált. 

Vásáry Tamástól Sulyok Tamás köztársasági elnök is elbúcsúzott, ezt itt olvashatja.

Vásáry Tamást a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!