Sűrű volt Orbán Viktor kedd délutáni programja is

Orbán Viktor miniszterelnök a HírTV riporterének nyilatkozva világossá tette a magyar álláspontot azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezetéken keresztül az orosz olaj Magyarországra juttatását.

Intenzív programmal folytatta a kampányolást kedden délután a miniszterelnök. Orbán Viktor rövid interjút adott a HírTV-nek az ukrán olajblokád ügyében, kora este pedig több mint húsz polgármesterrel kezdett tárgyalásba Martonvásáron a következő ciklus fejlesztési terveiről (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI)

Orbán Viktor szerint Kijev nyílt zsarolással próbál beavatkozni a magyar belpolitikába

Nem kell atomtudósnak lenni ahhoz, hogy belássuk: az ukrán olajblokád közvetlen célja az ezerforintos benzinár és a magyar gazdasági káosz előidézése”

– mondta Orbán Viktor, aki ugyanakkor rámutatott arra, hogy egy hordó orosz olaj jelenleg 13 dollárral olcsóbb a Brent típusú kőolajnál, és ezt a különbséget végső soron a magyar családok fizetnék meg.

A kormányfő szerint Kijev nyílt zsarolással próbál beavatkozni a magyar belpolitikába, hogy gazdasági nehézségek árán segítse hatalomra a Tisza Pártot. Ugyanakkor leszögezte:

A kormánynak megvannak az eszközei a blokád megtörésére, és készen is áll ezek alkalmazására a nemzeti érdekek védelmében."

Az interjút követően a Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor Martonvásárra utazott, ahol huszonegy polgármesterrel egyeztetett. A tárgyaláson részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter is. A megbeszélésen Fejér vármegye 3-as választókerületének településvezetői vettek részt, a fókuszban a következő ciklus céljai és fejlesztési tervei álltak.

A polgármesterekkel való találkozó már a Fidesz legújabb országjárásának a része volt. Menczer Tamás hétfőn jelentette be, hogy a Fidesz és a KDNP vezető politikusai a következő négy hét alatt több mint kétszáz fórumot tartanak majd országszerte. Mint fogalmazott:

Mindenkivel szeretnének találkozni, mindenkivel szeretnének beszélni.”

A fideszes politikus kitért arra is, hogy a kampány központi üzenete változatlanul az marad az országjárás során, hogy: