Orbán Viktor kemény üzenete: 2026-ban dől el Magyarország sorsa

Orbán Viktor kedden egy fórumon arról beszélt: jelenleg komoly nyomás nehezedik Magyarországra, hogy pénzt adjon Ukrajnának, közösen vegyen fel hitelt az Európai Unió, sőt akár katonai jelenlét is szóba kerülhet Ukrajna területén. Úgy fogalmazott: olyan kormány kell, amely ezekben a kérdésekben határozottan nemet mond.

Orbán Viktor a sukorói fórumon arról beszélt, hogy Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes nemet mondani a külső nyomásra.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Miért tartja sorsdöntőnek Orbán Viktor a 2026-os választást?

A kormányfő szerint nem program vagy szlogen dönt, hanem az, ki tud több támogatót elvinni szavazni. „Volt már olyan, hogy nem derült ki, pedig többen voltunk” – utalt a 2002-es választásra, hozzátéve: ezt a hibát nem szabad még egyszer elkövetni.

Orbán Viktor hangsúlyozta: szerinte a migráció, a háború, a család és az alkotmány kérdésében a magyarok többsége a jobboldal oldalán áll. Úgy véli, ezekben az ügyekben csak a „jobboldali magyar polgári nemzeti közösség” képes megvédeni az ország érdekeit.

A gazdaság kapcsán arról beszélt, hogy a bankoktól, energiacégektől és nagy nemzetközi láncoktól elvont forrásokat rezsicsökkentés formájában juttatják vissza a családokhoz. Szerinte ha más gazdasági modell lépne életbe, „ismét córesz lenne Magyarországon”.

Mit mondott Orbán Viktor Ukrajnáról és Brüsszelről?

A miniszterelnök úgy látja, Brüsszel és Ukrajna abban érdekelt, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. Figyelmeztetett: ha Ukrajnát gyorsított eljárásban „betolják” az Európai Unióba, az szerinte súlyos gazdasági következményekkel járna, mert az ukrán terheket az EU csak a tagállamok pénzéből tudná finanszírozni.

Kiemelte azt is, hogy az olcsó energia a magyar gazdaság és a családok életszínvonala szempontjából kulcskérdés.

Lázár János: „A magyar emberek érdekéből nem engedünk”

Lázár János

Fotó: HAON

A kampánymegbeszélésről Lázár János is beszámolt közösségi oldalán. A miniszter – miközben Orbán Viktor érkezésére várt – arról beszélt: az Ukrajnából érkező energiaszállítások ügye volt a nap központi témája.

Állítása szerint az ukrán fél energia­zsarolást alkalmaz, és a Barátság kőolajvezeték elzárásával politikai nyomást kíván gyakorolni Magyarországra. Lázár úgy fogalmazott, hogy szerinte az intézkedés célja egy ukránbarát kormány létrejötte Budapesten.

A várható válaszlépésekről azt mondta: „odacsapunk egy nagyot”, megvétózzák az uniós pénzeket, és a blokádot is kezelni fogják. Hozzátette: a magyar emberek érdekéből nem engednek.