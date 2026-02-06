Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a kényszersorozás miatt meghalt magyar fiatal ügyét

Tiktok-videó formájában fejezte ki véleményét Orbán Viktor a fiatal beregszászi férfi esetéről, akit szívbetegsége ellenére soroztak be, majd később életét vesztette.

Orbán Viktor válaszlépésekre készül a kényszersorozásban meghalt magyar fiatal ügyében (Fotó: - / MTI/AP/Ukrán rendõrség)

Orbán Viktor: Nem tűrjük szó nélkül!

A miniszterelnök kategorikusan kijelentette, hogy az eset nem marad következmények nélkül, és Ukrajnában ne is számítsanak erre az eshetőségre. Mint mondta, a magyar kormány kezdeményezést indított, hogy Brüsszel szólaljon meg ebben az ügyben, azonban ezt ők elutasították.

Brüsszel gond nélkül feláldozza az Ukrajnában elő magyarokat az orosz–ukrán háborúban. Nem érdekli őket a magyarok sorsa. Ez csak nekünk fontos”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd arról is beszélt, hogy nem felejtünk, figyelünk: minden bűnüket följegyezzük, és megtorlások következnek.