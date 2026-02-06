Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett! Tragikus hirtelenséggel meghalt az M1 híradó bemondója

Ezt látnia kell!

Érkezik az ATLAS utódja? Soha nem látott objektum tart felénk

brüsszel

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül a kényszersorozás miatt meghalt magyar fiatal ügyét

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök elmondta: válaszlépéseket kell tenni, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
brüsszelmeghaltorbán viktorukrajnában

Tiktok-videó formájában fejezte ki véleményét Orbán Viktor a fiatal beregszászi férfi esetéről, akit szívbetegsége ellenére soroztak be, majd később életét vesztette.

Orbán Viktor válaszlépésekre készül a kényszersorozásban meghalt magyar fiatal ügyében (Fotó: - / MTI/AP/Ukrán rendõrség)
Orbán Viktor válaszlépésekre készül a kényszersorozásban meghalt magyar fiatal ügyében (Fotó: - / MTI/AP/Ukrán rendõrség)

Orbán Viktor: Nem tűrjük szó nélkül!

A miniszterelnök kategorikusan kijelentette, hogy az eset nem marad következmények nélkül, és Ukrajnában ne is számítsanak erre az eshetőségre. Mint mondta, a magyar kormány kezdeményezést indított, hogy Brüsszel szólaljon meg ebben az ügyben, azonban ezt ők elutasították. 

Brüsszel gond nélkül feláldozza az Ukrajnában elő magyarokat az orosz–ukrán háborúban. Nem érdekli őket a magyarok sorsa. Ez csak nekünk fontos”

– fogalmazott Orbán Viktor, majd arról is beszélt, hogy nem felejtünk, figyelünk: minden bűnüket följegyezzük, és megtorlások következnek.

@magyarkormanytiktok A miniszterelnök válasza az ukrán kényszersorozásokra #magyarorszag #orbanviktor #radio #interview ♬ eredeti hang - Magyarország 🇭🇺

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!