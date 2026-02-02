Hírlevél
37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Orbán Viktor politikája a hétköznapi, dolgozó emberek érdekeit védi – erről beszélt Lázár János, aki szerint a választások tétje az, hogy ki áll ki a családok pénztárcájáért, és ki térne vissza a korábbi megszorításokhoz.
Orbán ViktorFideszLázár János

Orbán Viktor mindig a hétköznapi, egyszerű emberekért áll ki – erről beszélt Lázár János egy friss megszólalásában, amikor a közelgő választások tétjéről kérdezték. A politikus szerint a döntés lényege nem ideológiai vita, hanem nagyon is gyakorlati kérdés: minden választónak a saját pénztárcájában kell mérlegelnie, mi szolgálja az érdekeit.

Lázár János: Orbán Viktor kiáll az egyszerű emberekért
Fotó: Facebook/Lázár János

Lázár János úgy fogalmazott, lehet a Fideszt szeretni vagy nem szeretni, lehet vitatkozni a kormány döntéseivel, de a végső mérce az, hogy az emberek mindennapi élete hogyan alakul. Azok a politikai erők, amelyek a rezsicsökkentés megszüntetéséről beszélnek, már egyszer súlyos károkat okoztak az országnak – tette hozzá.

A nyilatkozatában név szerint is említette Bokros Lajost és Surányi Györgyöt, akiket a megszorítások politikájával azonosít. Lázár János szerint ezek a szereplők most a Tisza Párt környékén tűnnek fel újra, és olyan politikai irányt képviselnek, amely korábban már megemelte a rezsit, ellehetetlenítette a nyugdíjasokat, és nem nyújtott védelmet sem a devizahiteleseknek, sem az országnak válsághelyzetekben.

