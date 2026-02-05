Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump rendkívüli üzenetet tett közzé – Orbán Viktorról van szó!

Háború

Lavrov lerántotta a leplet Ukrajnáról: egy titkos telefonhívás után dőlt el az ország sorsa

Orbán Viktor

Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

45 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A miniszterelnök folytatta az országjárását. Ha hagyjuk a Tisza Pártot nyerni, akkor az fog történni, mint 2002-ben, hogy a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke! – figyelmeztetett Orbán Viktor. Mutatjuk a videót!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorShellMagyar Péter politikájaTisza PártMagyar Péterékballiberálisoktisza pártiKapitány IstvánOrbán AnitaMagyar Péter

Nézzék meg, hogy most kik jelentek meg a Tisza Pártban, mint leendő kormánytagjelöltek – mondta Orbán Viktor az országjárása következő állomásán

Orbán Viktor kimondta a lényeget Magyar Péterékről, hogy most kik jelentek meg a Tisza Pártban, mint leendő kormánytagjelöltek: az egyik az egy bankár az Erstéből. A másik egy energetikai szakember, Kapitány István a Shelltől. A harmadik pedig egy londoni lobbista.
Orbán Viktor kimondta a lényeget Magyar Péterékről, hogy most kik jelentek meg a Tisza Pártban, mint leendő kormánytagjelöltek: az egyik az egy bankár az Erstéből. A másik egy energetikai szakember, Kapitány István a Shelltől. A harmadik pedig egy londoni lobbista.

A miniszterelnök hozzátette: 

Az egyik az egy bankár az Erstéből. A másik egy energetikai szakember a Shelltől. A harmadik egy londoni lobbista. Az fog történni, ha hagyjuk, az fog történni, mint 2002-ben a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke!

– mondta Orbán Viktor utalva az MSZP-SZDSZ-es koalíció 2002-es újbóli hatalomba kerülésére. 

Kapitány István és Bujdosó Andrea lebukott: ezt tudják a gazdaságról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!