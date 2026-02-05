Orbán Viktor kimondta a lényeget a Tiszáról!

A miniszterelnök folytatta az országjárását. Ha hagyjuk a Tisza Pártot nyerni, akkor az fog történni, mint 2002-ben, hogy a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke! – figyelmeztetett Orbán Viktor. Mutatjuk a videót!
Nézzék meg, hogy most kik jelentek meg a Tisza Pártban, mint leendő kormánytagjelöltek – mondta Orbán Viktor az országjárása következő állomásán.
A miniszterelnök hozzátette:
Az egyik az egy bankár az Erstéből. A másik egy energetikai szakember a Shelltől. A harmadik egy londoni lobbista. Az fog történni, ha hagyjuk, az fog történni, mint 2002-ben a nagytőke fog kormányt alakítani Magyarországon, a külföldi befolyás alatt álló nagytőke!
– mondta Orbán Viktor utalva az MSZP-SZDSZ-es koalíció 2002-es újbóli hatalomba kerülésére.
