Nagyszabású háborúra készül a NATO Oroszországgal

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

Orbán Viktor kemény videóban üzent a kényszersorozásban részt vevő ukránoknak

„A kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk” – jelentette be Facebook-videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor azután reagált, hogy újabb kárpátaljai magyar esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozási gyakorlatának.
„A kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk” – jelentette be Facebook-videójában Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A miniszterelnök tájékoztatott, a mai kormányülésen áttekintették az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejleményeket, mert néhány nappal ezelőtt újabb magyar honfitársunk esett áldozatul az ukrán hatóságok kényszersorozásának. Az érintett kárpátaljai családdal felvették a kapcsolatot, nekik természetesen minden segítséget megad a kormány Orbán Viktor tájékoztatása szerint.

Hívogattuk, hívogattuk, nem tudtunk róla semmit, majd utána csengettek 18-án, jött este az értesítés, hogy meghalt 

– fogalmazott az elhunyt kárpátaljai magyar édesanyja.

 

