Repülni hív a magas ég! Orbán Viktor Korda Györggyel alapozta meg az új korszakot – galéria

Sűrű hetünk van. Kedd este még Korda Györggyel megalapítottuk az Ulti Digitális Polgári Kört, tegnap Donald Trumppal megalapítottuk a Béketanácsot, és ma itt megalapítjuk a ferihegyi repülőtér harmadik terminálját – jelentette ki Orbán Viktor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletételén.

Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében letették az új ferihegyi terminál alapkövét (forrás: Facebook)

Orbán Viktor szerint a vártnál évekkel korábban térülhet meg a beruházás

A miniszterelnök felidézte:

miután húsz éve a baloldali kormányzat eladta az ország »aranytojást tojó tyúkját«, repülőteret egy olyan külföldi befektető csoportnak, amely a fejlesztések helyett a rövidtávú nyereséget tartotta fontosnak, 2024-ben az állam ismét többségi tulajdont szerzett a magyar a kulcsfontosságú létesítményben.”

Szavai szerint ehhez találtak egy kiváló francia partnert, a Vincit, amely évtizedes tapasztalattal rendelkezik az üzemeltetés és a fejlesztés területén.

Orbán Viktor kitért arra is: a 20 milliót elérve tavaly rekordot döntött az utasforgalom, emellett 331 millió euró jövedelmet termelt a reptér, ami negyedével több volt a tervezettnél. Ez azt jelenti, hogy a beruházás a vártnál két évvel hamarabb térülhet meg.

A kormányfő szerint az egymilliárd eurós beruházással Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése valósul meg, s úgy számolnak: az évtized végére évente 25 millió utas fordul majd meg a budapesti repülőtéren.”

Szavai szerint a budapesti reptér az évtized végére a régió legfontosabb kereskedelmi és a turisztikai központja lehet.

A miniszterelnök a háború jelentette veszélyre is felhívta a figyelmet. Szavai szerint az orosz–ukrán konfliktus blokkolja a gazdaságot, emellett a háborús szomszédság nem turistacsalogató dolog. Ezért ebből a háborúból nekünk mindenképpen ki kell maradnunk, ezért fontos, hogy minden magyar állampolgár jól gondolja meg, hogyan folytassa Magyarország az életét április után – mutatott rá Orbán Viktor.