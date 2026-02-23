Orbán Viktor: A kormány elhárította az ukránok által előidézett vészhelyzetet

A kormány az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárította – mondta Orbán Viktor hétfőn, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának ülésén a napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök jelezte: megnyitották a stratégiai olajtartalékokat, és ezzel biztosították az ország energiaellátását.

Orbán Viktor bejelentette, hogy megnyitották a stratégiai olajtartalékokat (Forrás: MTI)

Mit jelentene a leválás?

Orbán Viktor szerint a kialakult helyzet megmutatta, mit jelentene a valóságban az orosz energiáról való leválás. Úgy fogalmazott:

Ez veszélyhelyzetet idézne elő, és anyagilag családok százezreit tenné tönkre. Az ezer forintos benzinár és a többszörösére emelkedő rezsiszámlák kifizethetetlenek lennének a háztartások számára.

A kormányfő arról is beszélt, hogy a nyugati és az orosz olaj közötti árkülönbözet hétfő reggel hordónként 13 dollár volt. Hozzátette: a nagy nyugati energiacégek, például a Shell, jól járnának a drágább energiával, de a magyar emberek viselnék a terheket. A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány az emberek oldalán áll.