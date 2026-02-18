Orbán Viktor elmondta, mi a kormányülés első számú témája

Orbán Viktor arról számolt be, hogy Ukrajna megállította a Barátság kőolajvezeték magyarországi irányú olajszállítását, ezért a kormánynak hozzá kellett nyúlnia a stratégiai tartalékokhoz. A kormányfő úgy fogalmazott: Ukrajna zsarolja Magyarországot.
Háborús koalícióba kényszerítenék Magyarországot
A miniszterelnök így fogalmazott:
Az ukrán zsarolásnak a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háború párti európai országok koalíciójába.”
Hozzátette: Európában erős nyomás nehezedik a háború folytatására, Ukrajna pedig azt szorgalmazza, hogy minden uniós tagállam vállaljon szerepet a konfliktusban. Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezzel a nyomásgyakorlással szemben védi álláspontját, és továbbra is a békepárti irányvonalat képviseli. Úgy látja, Magyarország alapvető érdeke az energiaellátás biztonságának megőrzése és a háborúból való kimaradás, a szerdai kormányülésnek ez a fő témája.