Orbán Viktor elmondta, mi a kormányülés első számú témája

Hozzátette: Európában erős nyomás nehezedik a háború folytatására, Ukrajna pedig azt szorgalmazza, hogy minden uniós tagállam vállaljon szerepet a konfliktusban. Orbán Viktor szerint a magyar kormány ezzel a nyomásgyakorlással szemben védi álláspontját, és továbbra is a békepárti irányvonalat képviseli. Úgy látja, Magyarország alapvető érdeke az energiaellátás biztonságának megőrzése és a háborúból való kimaradás, a szerdai kormányülésnek ez a fő témája.