Orbán Viktor: A java csak most jön – videó

„Sűrű, és a java csak most jön" – mindössze csak ennyit fűzött a miniszterelnök a tegnap késő este posztolt videójához. A lényeg a videóban van, amiben Orbán Viktor pár fontos kérdésre válaszolt.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Elnök úr, potyázókat is elvisz?” – hangzott a kérdés mire a miniszterelnök válasza a következp volt:

Ha nem rúgják szét a kocsi oldalát, akkor elviszem. Maga is jön Brüsszelbe?

Sűrű napja volt Orbán Viktornak

„Telefonáltam Costa úrral, utána belezuhantunk egy kormányülésbe, kínai külügyminiszter, most elstartolunk, írány Brüsszel. A legfontosabb fejlemény, hogy napvilágot látott Brüsszelben egy Zelenszkij-terv, 5 pontból álló terv, ami arról szól, hogy hogyan kell azt az EU-s ukrán megállapodást végrehajtani, hogy a következő évben már Ukrajna bekerülhessen az Európai Unióba" – kezdte Orbán Viktor.

Majd folytatta: