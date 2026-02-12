Orbán Viktor: A java csak most jön – videó

Hírlevél
Orbán Viktor Brüsszelbe indulva videóban mondta el, hogy milyen sűrű napja volt tegnap és arról is beszélt, hogy a napokban megjelent ötpontos Zelenszkij-terv mekkor veszélyt jelent Magyarországra nézve és milyen fontos, hogy a magyaroknál maradjon a saját pénzük.
„Sűrű, és a java csak most jön" – mindössze csak ennyit fűzött a miniszterelnök a tegnap késő este posztolt videójához. A lényeg a videóban van, amiben Orbán Viktor pár fontos kérdésre válaszolt. 

Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07., Orbán Viktor, OrbánViktor,
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

„Elnök úr, potyázókat is elvisz?” – hangzott a kérdés mire a miniszterelnök válasza a következp volt: 

Ha nem rúgják szét a kocsi oldalát, akkor elviszem. Maga is jön Brüsszelbe?

Sűrű napja volt Orbán Viktornak

„Telefonáltam Costa úrral, utána belezuhantunk egy kormányülésbe, kínai külügyminiszter, most elstartolunk, írány Brüsszel. A legfontosabb fejlemény, hogy napvilágot látott Brüsszelben egy Zelenszkij-terv, 5 pontból álló terv, ami arról szól, hogy hogyan kell azt az EU-s ukrán megállapodást végrehajtani, hogy a következő évben már Ukrajna bekerülhessen az Európai Unióba" – kezdte Orbán Viktor. 

Majd folytatta:

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ország következő évtizedének fejlődési lehetősége azzal függ össze, hogy sikerül-e Magyarországon tartani a magyarok pénzét, vagy elviszik Brüsszelbe, s onnan aztán a Zelenszkij-tervnek megfelelően Ukrajnába. Amíg van nemzeti kormány és van mögöttünk egy erős népi társadalmi támogatás, addig ezt a tervet képesek vagyunk blokkolni és képesek vagyunk azt a pénzt, amiért a magyarok dolgoztak meg, azokat az erőforrásokat, amelyeket ők termeltek meg Magyarországon tartani és Magyarország javára hasznosítani, mert a Fidesz a biztos választás

 

