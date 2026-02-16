Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésben a Nemzeti Petíció kitöltésére buzdított. Posztjához Orbán Viktor Zelenszkijnek címzett, éles hangvételű idézetét is csatolta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorZelenszkijUkrajnanemzeti petíció

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a Nemzeti Petíció fontosságáról írt. A miniszter szerint a Nemzeti Petíció válaszlehetőség a fenyegetésekre, valamint Brüsszel és az ukrán álláspont kapcsán is világos üzenetet hordoz.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: a magyarok a nemzeti petícióval tudják megüzenni: nem fizetjük Ukrajnát 
Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

„Töltse ki Ön is és tegyük világossá: nem támogatjuk a háború meghosszabbítását, nem fizetjük a háború költségeit, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt, és nem engedjük, hogy elvigyék a fiataljainkat Ukrajnába!” – fogalmazott.

A bejegyzéshez Orbán Viktor korábbi megszólalásából is bekerült egy részlet, amely az ukrán elnök kijelentéseire reagál.

„Amikor Volodimir Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!