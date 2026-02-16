Orbán Viktor: Kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán közzétett bejegyzésében a Nemzeti Petíció fontosságáról írt. A miniszter szerint a Nemzeti Petíció válaszlehetőség a fenyegetésekre, valamint Brüsszel és az ukrán álláspont kapcsán is világos üzenetet hordoz.

Orbán Viktor: a magyarok a nemzeti petícióval tudják megüzenni: nem fizetjük Ukrajnát

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

„Töltse ki Ön is és tegyük világossá: nem támogatjuk a háború meghosszabbítását, nem fizetjük a háború költségeit, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt, és nem engedjük, hogy elvigyék a fiataljainkat Ukrajnába!” – fogalmazott.

A bejegyzéshez Orbán Viktor korábbi megszólalásából is bekerült egy részlet, amely az ukrán elnök kijelentéseire reagál.

„Amikor Volodimir Zelenszkij elnök engem támad és velem személyeskedik, amiért nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, valóban a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe. Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem.”