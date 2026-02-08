Fizikai közelharcra is felkészült Szombathelyen Orbán Viktor

Hírlevél
A miniszterelnök nem bízta a véletlenre. Facebook oldalán közzétett videóban mutatta meg Orbán Viktor, hogyan telt a rövid felkészülési időszak szombat reggeltől a háborúellenes gyűlés kezdetéig.
orbán viktorHáborúellenes Gyűlésdigitális polgári körökfitneszszombathely

A szombati háborúellenes gyűlés előtti pillanatokról osztott meg egy rövid videót a miniszterelnök, melynek elején Orbán Viktor fitneszteremben gyúr rá a szombathelyi háborúellenes gyűlésre.

Orbán Viktor: Kiütésre játszunk!, Digitális Polgári Körök, Szombathely, DPK, DPKSzombathely, DigitálisPolgáriKörökSzombathely, 2026.02.07.,
Orbán Viktor: Kiütésre játszunk!
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály 

Orbán Viktor: Ha közelharc lenne, rendben vagyok!

A miniszterelnök a szombati napját foglalta össze egy rövid videóbejegyzésben: fitneszterem, súlyzó, fogadóbizottság, sportolók, majd az arénában tömeg

– így lendült bele Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés felvezetése során.

Orbán Viktor a DPK-n: Minden héten történik valami, ami közelebb visz bennünket a háborúhoz

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a telt házas miskolcikaposvári és hatvani háborúellenes gyűlések után Szombathelyen folytatódott a Digitális Polgári Körök országos roadshow-ja. Ez volt a kilencedik alkalom, és felvezetésként Orbán Viktor meghatározta a tétet. A kormányfő szerint

a nemzetközi helyzet nagyon ingatag, Magyarországon hatalmas nyomás van a háborúpárti erők részéről, ezért is szükséges újabb találkozót tartaniuk a békepárti erőknek.

