Fizikai közelharcra is felkészült Szombathelyen Orbán Viktor

A szombati háborúellenes gyűlés előtti pillanatokról osztott meg egy rövid videót a miniszterelnök, melynek elején Orbán Viktor fitneszteremben gyúr rá a szombathelyi háborúellenes gyűlésre.
Orbán Viktor: Ha közelharc lenne, rendben vagyok!
A miniszterelnök a szombati napját foglalta össze egy rövid videóbejegyzésben: fitneszterem, súlyzó, fogadóbizottság, sportolók, majd az arénában tömeg
– így lendült bele Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés felvezetése során.
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a telt házas miskolci, kaposvári és hatvani háborúellenes gyűlések után Szombathelyen folytatódott a Digitális Polgári Körök országos roadshow-ja. Ez volt a kilencedik alkalom, és felvezetésként Orbán Viktor meghatározta a tétet. A kormányfő szerint
a nemzetközi helyzet nagyon ingatag, Magyarországon hatalmas nyomás van a háborúpárti erők részéről, ezért is szükséges újabb találkozót tartaniuk a békepárti erőknek.