Fizikai közelharcra is felkészült Szombathelyen Orbán Viktor

A szombati háborúellenes gyűlés előtti pillanatokról osztott meg egy rövid videót a miniszterelnök, melynek elején Orbán Viktor fitneszteremben gyúr rá a szombathelyi háborúellenes gyűlésre.

Orbán Viktor: Kiütésre játszunk!

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Orbán Viktor: Ha közelharc lenne, rendben vagyok!

A miniszterelnök a szombati napját foglalta össze egy rövid videóbejegyzésben: fitneszterem, súlyzó, fogadóbizottság, sportolók, majd az arénában tömeg

– így lendült bele Orbán Viktor a háborúellenes gyűlés felvezetése során.