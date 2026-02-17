Hírlevél
Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

A miniszterelnök a hétvégi müncheni biztonságpolitikai konferencia kapcsán osztotta meg gondolatait. Orbán Viktor egy közmondás szavaival reagált a háborúpárti elit kijelentéseire, amiből egyértelmű, hogy mit várnak Magyar Pétertől.
tisza pártbrüsszelOrbán ViktorMünchenMagyar Péter

A hétvégén Orbán Viktort támadták Münchenben, mert nem küld pénzt Ukrajnába. Magyar Pétert is odarendelték, aki az összes háborúpárti politikussal szelfizett – hallható Orbán Viktor Facebook-videójában, amelyet kedden tett közzé.

Orbán Viktor, OrbánViktor
Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás
Fotó: Facebook/Orbán Viktor 

Megszületett a müncheni megállapodás a háborúpárti elit és a Tisza között. Magyar Péter Münchenben a Zelenszkij-terv mellett tette le a voksát.

A Tisza Párt elnöke a konferencián számos olyan vezetőtől kapott eligazítást, akik a leghatározottabban támogatják Kijev katonai és pénzügyi megsegítését.

Magyar Péter szerint nincs háborús fenyegetés és nincs központi brüsszeli terv sem – erről beszélt egy videóban.

Orbán Viktor: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek

A miniszterelnök videó-bejegyzésében hallható, ahogyan a brüsszeli háborúpárti vezetők egyértelműen kifejezik, hogy mit várnak el Magyar Pétertől és a Tisza Párttól:

  • Európa-pártiság,
  • Ukrajna-pártiság
  • jogállamiság.

Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, ismét világossá tették ezt is, ahogyan az is egyértelmű, hogy:

A Tiszával belesodródnánk a háborúba, a pénzünket Ukrajnába küldenék, és elszabadulnának a rezsiárak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.”

 

