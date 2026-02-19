Orbán Viktor egy különleges videófelvételt tett közzé a Béketanács alakuló üléséről

Az egyik Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött rövid videó bepillantást enged a Béketanács kulisszái mögé is, megmutatva, hogy a formális diplomáciai tárgyalások mellett a kötetlenebb, személyes kapcsolatok is fontos részei a nemzetközi szereplők közötti együttműködésnek.

Szokatlanul bensőséges, kötetlen pillanatokról számolt be közösségi oldalán a miniszterelnök a Béketanács amerikai alakuló ülésével összefüggésben. Orbán Viktor még egy rövid, rendhagyóan jó hangulatú videófelvételt is megosztott a washingtoni csúcstalálkozóról. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Különleges pillanatokról számolt be Orbán Viktor

Mint ismeretes Washingtonban, február 19-én volt a Béketanács alakuló ülése, ahol a magyar miniszterelnök is felszólalt. Az ülést Donald Trump amerikai elnök nyitotta meg, ami során többször is elismerően szólt Orbán Viktorról, egyúttal kifejezte, azt is, hogy teljes mellszélességgel a magyar kormányfő mögött áll a választások idején.

A Béketanács alakuló üléséről Orbán Viktor a hivatalos tudósítások mellett egy vidám, kötetlen hangulatú rövid videófelvételt is megosztott. Mint a videóból kiderült, igazán jó hangulatba várták az eseményeket az argentin Javier Milei elnökkel.

Ha így folytatjuk, szétültetnek”

- írta a videóhoz Orbán Viktor.