Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába

Orbán Viktor közölte, hogy a magyar kormány reagál Ukrajna zsarolására, és leállítja a Magyarországról történő dízel üzemanyag szállítását.

Orbán Viktor: A magyar kormány reagál Ukrajna zsarolására Fotó: Mediaworks

Mint ismert, a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Ukrajna azóta sem indította újra a szállítást a kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon. Ezért egyértelművé vált, hogy Kijev politikai döntést hozott.