Orbán Viktor

Orbán Viktor megerősítette: leállítottuk a dízel üzemanyag szállítását Ukrajnába

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
A kormány döntött! A Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték – erősítette meg a bejelentést Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor közölte, hogy a magyar kormány reagál Ukrajna zsarolására, és leállítja a Magyarországról történő dízel üzemanyag szállítását.

Orbán Viktor: A magyar kormány reagál Ukrajna zsarolására
Mint ismert, a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Ukrajna azóta sem indította újra a szállítást a kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott, hogy az olajszállítás újrainduljon. Ezért egyértelművé vált, hogy Kijev politikai döntést hozott.

Ennek megfelelően hozta meg döntését a magyar kormány is.

 

