Orbán Viktor szerint ez a következő négy év legfontosabb célja

Rendkívüli

Gyász

Orbán Viktor

1 órája
A miniszterelnök világos irányt jelölt ki a következő négy évre: Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból. Orbán Viktor szerint ehhez nemcsak kormányzati akarat, hanem nemzeti egység és politikai erő is szükséges.
Orbán Viktorkormányzáskimaradásháború

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a „kimaradás” fogalmát nevezte meg a következő négy év legfontosabb politikai céljaként. A miniszterelnök szerint ez nem puszta jelszó, hanem tudatos stratégia, amely meghatározza Magyarország mozgásterét a háborús környezetben.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a kimaradáshoz elengedhetetlen az emberek támogatása (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Erős kormány, békepárti egység

A kimaradás a miniszterelnök szerint három pillérre épül: az első pillér egy olyan nemzeti kormány, „ami ki akar maradni”, mert aki nem akar, az nem is tud kimaradni. A második pillér a koalíciós kompromisszumok helyett egy erős, egységes kormányerő, a harmadik pillér pedig az emberek támogatása.

Nagyon fontos, hogy a kormány mögött folyamatosan ott legyenek az emberek, akik számon kérik, kikövetelik, napirenden tartják, hogy Magyarországnak a béke oldalán kell maradnia.”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. A cél egyértelmű: nemzeti egység a békéért, stabil kormányzás és határozott vezetés – mert csak így tartható fenn a kimaradás politikája a következő években.

És nem árt, hogyha a miniszterelnök is rendben van”

– tette hozzá végezetül Orbán Viktor.

