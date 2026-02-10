Orbán Viktor szerint ez a következő négy év legfontosabb célja

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a „kimaradás” fogalmát nevezte meg a következő négy év legfontosabb politikai céljaként. A miniszterelnök szerint ez nem puszta jelszó, hanem tudatos stratégia, amely meghatározza Magyarország mozgásterét a háborús környezetben.
Erős kormány, békepárti egység
A kimaradás a miniszterelnök szerint három pillérre épül: az első pillér egy olyan nemzeti kormány, „ami ki akar maradni”, mert aki nem akar, az nem is tud kimaradni. A második pillér a koalíciós kompromisszumok helyett egy erős, egységes kormányerő, a harmadik pillér pedig az emberek támogatása.
Nagyon fontos, hogy a kormány mögött folyamatosan ott legyenek az emberek, akik számon kérik, kikövetelik, napirenden tartják, hogy Magyarországnak a béke oldalán kell maradnia.”
– hangsúlyozta a miniszterelnök. A cél egyértelmű: nemzeti egység a békéért, stabil kormányzás és határozott vezetés – mert csak így tartható fenn a kimaradás politikája a következő években.
És nem árt, hogyha a miniszterelnök is rendben van”
– tette hozzá végezetül Orbán Viktor.