Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Lehet nemet mondani a háborúra, ha van vér a pucában!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor Bill Clinton amerikai elnök 1999-ben arra kérte a kormányt, hogy Magyarország egy új front megnyitásával vegyen részt a jugoszláv háborúban, Orbán Viktor határozott nemmel válaszolt. Ha igent mondtunk volna, a magyarok is szenvedtek volna a háború következményeitől. „Nemet mondani lehet, ha van hozzá bátorságunk” – fejtette ki a miniszterelnök a szombathelyi Háborúellenes gyűlésen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorbill clintonJugoszlávianemet mondaniháborúUkrajna

Orbán Viktor az X-en megosztott videójában egy történetet idézett fel az első miniszterelnöksége idejéből, 1999-ből. Elmondta, hogy Bill Clinton amerikai elnök telefonon arra kérte, hogy Magyarország nyújtson katonai támogatást a nyugati szövetségesek támadásához Jugoszláviában.

A billboard featuring European Commission President Ursula von der Leyen (C) with Hungarian politicians, left-wing Democratic Coalition leader and former Prime Minister Ferenc Gyurcsany (L), Budapest Mayor Gergely Karcsony (2nd L) from the green Dialogue party, Democratic Coalition frontrunner for the European Parliament election Klara Dobrev (2nd R), and Peter Magyar (R), leader of the newly emerged TISZA party, dressed as waiters in Budapest on April 24, 2024. The campaign poster paid for by the governing Fidesz party depicting Hungarian opposition politicians as showing them serving, wearing waiter's dress. The text on the top reads 'Brussels' humble servants' with the letters replaced with a dollar sign. The claim that opposition parties serve foreign interests and undermine Hungarian sovereignty is one of the main messages of the Fidesz campaign for the 2024 European and local elections. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
A hazai baloldal vezető politikusai képtelenek nemet mondani Brüsszel kéréseire (Fot: AFP/Kisbenedek Attila)

„Hogy önök ne kerüljenek akkor háborúba, ahhoz az kellett, hogy a magyar kormány az amerikai elnök direkt kérésére azt mondja, hogy »No, sir!« 

Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud (mondani), hogy »Yes, sir«, akkor mindannyian nyakig álltunk volna abban a háborúban” 

– hangoztatta Orbán Viktor.

Miután egy héttel később NATO-csúcsot rendeztek Washingtonban – folytatta a kormányfő –, Bill Clintonnal abban maradtak, hogy majd személyesen megbeszélik Magyarország részvételét a jugoszláv háborúban. Soha többé nem hozták fel a témát.

Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában” 

– összegezte a tanulságokat a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!