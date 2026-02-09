Orbán Viktor: Lehet nemet mondani a háborúra, ha van vér a pucában!

Orbán Viktor az X-en megosztott videójában egy történetet idézett fel az első miniszterelnöksége idejéből, 1999-ből. Elmondta, hogy Bill Clinton amerikai elnök telefonon arra kérte, hogy Magyarország nyújtson katonai támogatást a nyugati szövetségesek támadásához Jugoszláviában.
„Hogy önök ne kerüljenek akkor háborúba, ahhoz az kellett, hogy a magyar kormány az amerikai elnök direkt kérésére azt mondja, hogy »No, sir!«
Ha akkor olyan miniszterelnökünk van, aki csak annyit tud (mondani), hogy »Yes, sir«, akkor mindannyian nyakig álltunk volna abban a háborúban”
– hangoztatta Orbán Viktor.
Miután egy héttel később NATO-csúcsot rendeztek Washingtonban – folytatta a kormányfő –, Bill Clintonnal abban maradtak, hogy majd személyesen megbeszélik Magyarország részvételét a jugoszláv háborúban. Soha többé nem hozták fel a témát.
Lehet nemet mondani, ha van vér a pucában”
– összegezte a tanulságokat a kormányfő.