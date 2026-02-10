Orbán Viktor: Létkérdés, hogy ne engedjük be az ukránokat az EU-ba – Ha Ukrajna tag lenne, az unió már háborúban lenne

Deák Dániel a közösségi oldalán tette közzé, hogy Orbán Viktor Szentendrén arra hívta fel a figyelmet, hogy megjelent egy átfogó elemzés, amely azt vizsgálja, miként lehetne „elhárítani” a 2027-re tervezett ukrán EU-csatlakozás akadályait. Mint fogalmazott, ezek az úgynevezett akadályok nem jogi vagy technikai természetűek, hanem egyértelműen Magyarországot jelentik, amely következetesen ellenzi a csatlakozást.

Orbán Viktor a szentendrei megszólalásában hangsúlyozta, ha Ukrajna tagja lenne az Uniónak, Európa már most közvetlenül háborúban állna. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor határozottan elutasította a Politico által leírt ötpontos Zelenszkij tervet

A miniszterelnök szavai szerint Magyarország álláspontja világos és következetes. Ukrajna uniós felvétele Európa belépését jelentené a háborúba. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió történetében nem volt még példa arra, hogy egy aktív fegyveres konfliktusban álló országot teljes jogú tagként felvegyenek, miközben a háború közvetlenül zajlik.

A kérdés hátterében az a nemzetközi terv áll, amelyet a Politico ismertetett. A lap egy ötpontos, úgynevezett Zelenszkij-tervről számolt be, amelynek célja, hogy felgyorsítsa Ukrajna 2027-re tervezett uniós csatlakozását. A koncepció szerint az Európai Unió részleges tagságot is mérlegelne Ukrajna számára, lehetővé téve, hogy már a teljes jogú tagság előtt részt vegyen az uniós döntéshozatalban.

A terv több pontja politikai feltételezésekre is épít. Ezek között szerepel a magyar belpolitikai változás lehetősége is, arra számítva, hogy egy esetleges kormányváltás – Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének miniszterelnöksége esetén – megszüntetné a magyar vétót, és elhárítaná az akadályokat Ukrajna uniós felvétele elől.

Orbán Viktor szerint azonban a magyar álláspont nem politikai taktikázás, hanem a béke melletti következetes kiállás. Mint fogalmazott:

Ha Ukrajna ma az Európai Unió tagja lenne, akkor Európa már most a fegyveres konfliktus közvetlen részesévé válna. Éppen ezért létkérdés, hogy Ukrajnát se a NATO-ba, se az Európai Unióba ne engedjék be.”

A kormányfő összegzése szerint Magyarország ellenállása nem akadékoskodás, hanem felelősségvállalás Európa jövőjéért. Az ukrán csatlakozás megakadályozása egyben annak megakadályozása is, hogy az Európai Unió visszafordíthatatlanul háborús pályára lépjen.