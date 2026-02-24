Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

Orbán Viktor

Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Tiszás büfékocsi: A legjobb kamufogás á la Magyar Péter” – írta Facebook-bejegyzése fölött a miniszterelnök. Orbán Viktor Magyar Péter korábbi zavaros elméletére reagált.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026Magyar Péter

„Tiszás büfékocsi: A legjobb kamufogás á la Magyar Péter” – írja Facebook-bejegyzése fölött Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: AFP)
Orbán Viktor lecsapta a magas labdát (Fotó: AFP)

A kormányfő humorosan reagált Magyar Péter korábbi állítására, aki egy gyűlésén arról elmélkedett, hogy a Fülöp-szigetekről Budapestre érkezett vendégmunkások rettentő nagy éhségükben kirámolták a budapesti Állatkertből az aranyhalakat és a kacsákat, és elfogyasztották azokat. Hamarosan pontosítani próbált Magyar Péter, ugyanis az eltűnt állatokat másnap már a Városligeti-tóból szedték össze szerinte az éhező vendégmunkások.

Erre a Városligeti-tó fenntartója is reagált. Mint mondta, senki nem ette meg a vadkacsákat, aranyhalak pedig nem is voltak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!