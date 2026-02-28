Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor

Fontos!

Kilőtt az olajár, a szakértők elmondták, mi a legvalószínűbb forgatókönyv

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!

1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombat délután összehívtam a védelmi tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra – jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorháborúenergia

A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él – közölte a kormányfő.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!