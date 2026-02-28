Orbán Viktor: Magyarországon a terrorfenyegetettség készültségi szintjét megemeltük egy fokozattal!

Szombat délután összehívtam a védelmi tanács ülését, mert az iráni események hatást, közvetett hatást gyakorolhatnak Magyarország biztonsági helyzetére, különös tekintettel az energiabiztonságunkra – jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon.
A terrorcselekmények valószínűségének emelkedésével számolnunk kell egész Európában, ahogy ez legutóbb is történt, különös tekintettel azokban az országokban, ahol jelentős számú migráns él – közölte a kormányfő.
