Orbán Viktor: Magyarországot megtámadták, újabb lépések jönnek az ukrán olajblokád feltörésére

Magyarországot megtámadták, „olajblokád” alá vették – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor elmondta, péntek reggel telefonon egyeztet Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a Barátság olajvezetéket, és újra érkezzen hazánkba orosz kőolaj.
Orbán ViktorVálasztás 2026Barátság kőolajvezetékKossuth Rádió Jó reggelt MagyarországolajellátásminiszterelnökUkrajna

A kormányfő azt mondta: megtámadták az országot, nem az embereket, a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból „gazdasági káosz lesz”. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Mol Poliol Komplexum átadásán Tiszaújvárosban 2024. május 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a MOL Poliol Komplexum átadásán Tiszaújvárosban, 2024. május 14-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Nem túlzás azt mondani, káosz alakulhat ki” 

– fogalmazott.

Orbán Viktor hozzátette, mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kell tenni, ezért állították le a dízelszállításokat Ukrajnába, ezért nem támogatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és 

amíg nem jön az orosz olaj, egyetlen intézkedést sem fognak támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.

Orbán Viktor az ukrán politikai nyomásról és a válaszlépésekről beszélt a Kossuth Rádióban

Horvátországtól várjuk a megoldást az akadozó olajellátásra

Kifejtette, a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból, és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. 

„Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat” – jelentette ki. Kiemelte, hogy „a horvátok a barátaink: lehetnek viták, vannak is, de Horvátország és a horvát emberek a barátaink, nyolcszáz év óta így van”.

Nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba

A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak bennünket. Nem adunk fegyvereket, és végképp nem fogunk katonákat adni – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor rámutatott: „Egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül – és most már a cseheknél is van tónusváltozás – 

mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem.”

„Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, ezért nem veszünk benne részt” – tette hozzá.

 

