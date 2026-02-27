Orbán Viktor: Magyarországot megtámadták, újabb lépések jönnek az ukrán olajblokád feltörésére

Horvátországtól várjuk a megoldást az akadozó olajellátásra

Kifejtette, a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból, és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra – mondta a miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta, ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség.

„Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat” – jelentette ki. Kiemelte, hogy „a horvátok a barátaink: lehetnek viták, vannak is, de Horvátország és a horvát emberek a barátaink, nyolcszáz év óta így van”.

Nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba

A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak bennünket. Nem adunk fegyvereket, és végképp nem fogunk katonákat adni – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor rámutatott: „Egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül – és most már a cseheknél is van tónusváltozás –

mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem.”

„Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, ezért nem veszünk benne részt” – tette hozzá.