Orbán Viktor: Magyarországot megtámadták, újabb lépések jönnek az ukrán olajblokád feltörésére

A kormányfő azt mondta: megtámadták az országot, nem az embereket, a városokat, hanem a magyar gazdaságot vették célba, hiszen ha nincs kőolaj a Barátság vezetéken keresztül, akkor abból „gazdasági káosz lesz”. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, ezer forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést.
Nem túlzás azt mondani, káosz alakulhat ki”
– fogalmazott.
Orbán Viktor hozzátette, mivel az ország támadás alatt áll, védintézkedéseket kell tenni, ezért állították le a dízelszállításokat Ukrajnába, ezért nem támogatják a 90 milliárd eurós uniós hitelt, a huszadik szankciós csomagot, és
amíg nem jön az orosz olaj, egyetlen intézkedést sem fognak támogatni Brüsszelben, amely Ukrajnának fontos.
Horvátországtól várjuk a megoldást az akadozó olajellátásra
Kifejtette, a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból, és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor hangsúlyozta, ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség.
„Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat” – jelentette ki. Kiemelte, hogy „a horvátok a barátaink: lehetnek viták, vannak is, de Horvátország és a horvát emberek a barátaink, nyolcszáz év óta így van”.
Nem adunk fegyvereket és pénzt az ukrán háborúba
A háborús veszély soha nem volt olyan közel Magyarországhoz, mint a mostani időszakban, de nem engedjük, hogy belesodorjanak bennünket. Nem adunk fegyvereket, és végképp nem fogunk katonákat adni – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor rámutatott: „Egész Európában rajtunk kívül, meg a szlovákokon kívül – és most már a cseheknél is van tónusváltozás –
mindenki úgy beszél a háborúról, mint a mi háborúnkról, mintha ez a nyugat-európaiak háborúja lenne, és az ő fejükben az is, a mienkben nem.”
„Mi sajnáljuk az ukránokat, értjük mi történik, de nekünk ehhez a háborúhoz nincsen semmi közünk, ezért nem veszünk benne részt” – tette hozzá.