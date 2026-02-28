Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni!

Orbán Viktor az esztergomi háborúellenes gyűlésen közölte, Százhalombattán kezdett, ugyanis a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítmények katonai védelmét. Paks és Kelet-Magyarország hasonló létesítményeinek védelmét szintén el kellett rendelni. Hozzátette e miniszterelnök, hogy az Iránnal szembeni izraeli-amerikai légicsapások még komolyabbá teszik a helyzetet.

Orbán Viktor: Az ukránok úgy döntöttek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője. Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős és az ottani útvonalon keresztül jut ki nemcsak az iráni, hanem a többi arab ország olaja is a világpiacra, ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy

Ilyen körülmények között, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajból, ez kétszeres bűn, kétszeres veszély.

Hitegettek bennünket hetekig, kiderült mostanra, hogy semmilyen technikai akadálya nincs az olajszállításnak. Zelenszkij lezárta a Barátság olajvezetéket, ezzel

olajblokád alá vette Magyarországot.

Ha nem ismernénk az ukránokat és nem készültünk volna föl erre a lehetőségre, és nem járattuk volna csúcsra a tartalékainkat, akkor ma nagy bajban lennénk, akkor az azt jelentené, hogy

a világpiaci áremelkedéssel, meg az olajblokáddal együtt a benzin ára föl tudna menni akár ezer forintig, vagy a fölé is.

ha az olaj megáll, és nem tudjuk ezt megoldani, akkor rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz, és abban a pillanatban az olaj, ami egy távoli ipari kérdésnek tűnik, már bent is van az önök zsebében és bent van az önök lakásában, rámutatva:

amit Zelenszkij most tett, azt nem a magyar ipar ellen tette, nem a Mol ellen tette. Az összes magyar ember ellen csinálta.

Egy szlovák-magyar uniós-ukrán összetételű vizsgálóbizottság helyszíni ellenőrzését a leghatározottabban visszautasította Zelenszkij elnök és azt mondta a szlovákok miniszterelnökének, hogy szó sem lehet, ő nem enged oda semmilyen vizsgálóbizottságot, ezt meg nem fogja újraindítani, csináljuk, amit akarunk. Itt tartunk ebben a pillanatban