Orbán Viktor: Magyarországot nem lehet zsarolni!

Orbán Viktor az esztergomi háborúellenes gyűlésen közölte, Százhalombattán kezdett, ugyanis a héten elrendelték a kiemelt fontosságú energiainfrastruktúra létesítmények katonai védelmét. Paks és Kelet-Magyarország hasonló létesítményeinek védelmét szintén el kellett rendelni. Hozzátette e miniszterelnök, hogy az Iránnal szembeni izraeli-amerikai légicsapások még komolyabbá teszik a helyzetet.
Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője. Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős és az ottani útvonalon keresztül jut ki nemcsak az iráni, hanem a többi arab ország olaja is a világpiacra, ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy
Ilyen körülmények között, amikor a világban mindenhol az a veszély fenyeget, hogy az energia ára nő, az a lépés, hogy Magyarországot elzárták az olcsó kőolajból, ez kétszeres bűn, kétszeres veszély.
Orbán Viktor: Az ukránok úgy döntöttek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról
Hitegettek bennünket hetekig, kiderült mostanra, hogy semmilyen technikai akadálya nincs az olajszállításnak. Zelenszkij lezárta a Barátság olajvezetéket, ezzel
olajblokád alá vette Magyarországot.
Ha nem ismernénk az ukránokat és nem készültünk volna föl erre a lehetőségre, és nem járattuk volna csúcsra a tartalékainkat, akkor ma nagy bajban lennénk, akkor az azt jelentené, hogy
a világpiaci áremelkedéssel, meg az olajblokáddal együtt a benzin ára föl tudna menni akár ezer forintig, vagy a fölé is.
ha az olaj megáll, és nem tudjuk ezt megoldani, akkor rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz, és abban a pillanatban az olaj, ami egy távoli ipari kérdésnek tűnik, már bent is van az önök zsebében és bent van az önök lakásában, rámutatva:
amit Zelenszkij most tett, azt nem a magyar ipar ellen tette, nem a Mol ellen tette. Az összes magyar ember ellen csinálta.
Egy szlovák-magyar uniós-ukrán összetételű vizsgálóbizottság helyszíni ellenőrzését a leghatározottabban visszautasította Zelenszkij elnök és azt mondta a szlovákok miniszterelnökének, hogy szó sem lehet, ő nem enged oda semmilyen vizsgálóbizottságot, ezt meg nem fogja újraindítani, csináljuk, amit akarunk. Itt tartunk ebben a pillanatban
– tette hozzá a miniszterelnök.
Miután megzsarolta Magyarországot Zelenszkij, két lehetőségünk van:
- tudomásul vesszük Zelenszkij követeléseit, leválasztjuk magunkat az olcsó orosz energiáról - ez a Tisza álláspontja
- a mi álláspontunk más: az elején kell világosan megmondani, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni!
Az ellenlépésekkel kapcsolatban a miniszterelnök kifejtette:
- Magyarország blokkolta a mintegy 90 milliárd forintos uniós forrást, amelyet Ukrajnának szánnának,
- nem fogadjuk el a 20. szankciós csomagot,
- semmilyen egyhangúságot igénylő, Ukrajna érdekeit szolgáló uniós döntést nem fogunk jóváhagyni.
Azért nem mindegy, hogy az ukrán zsarolásnak engedő kormányunk lesz, vagy olyan, aki megharcol Magyarországon az olcsóbb benzinért és megharcol a rezsicsökkentésért, mert ez olyan, mintha elvennének önöktől egy átlagjövedelmet, egy havi átlagjövedelmet. És a Tiszának ukránbarát lelkülete van,
azt hiszik, hogy a Tisza Ukrajnából ered, pedig ez nem volt mindig így. Jobban ismerhetnék a térképet, ezt majd egyszer megbeszéljük, nem most van itt az ideje.