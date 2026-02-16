Orbán: Itt az új magyar–amerikai aranykor – és messze még a vége

Orbán Viktor a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és a most aláírt energetikai és nukleáris együttműködési megállapodások tovább erősítik a partnerséget. A miniszterelnök kiemelte: az elmúlt időszakban rekordot jelentő számú, összesen tizenhét amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, a magyar állampolgárok pedig ismét vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Emellett Magyarország meghívást kapott az újonnan létrejövő Béketanácsba is.
Orbán Viktor: Történelmi csúcson a magyar-amerikai kapcsolatok
A megállapodások az energiaellátás biztonságát is erősítik, mivel a kőolajra, a földgázra és a nukleáris energiára egyaránt kiterjednek. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy a lakosság és a gazdaság számára megfizethető energiát biztosítson.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit az orosz–ukrán háború lezárása érdekében, és továbbra is
készen áll arra, hogy egy esetleges békecsúcsnak Budapest adjon otthont.
A belpolitikai kérdések kapcsán Orbán Viktor azt mondta:
A magyar választásoknak nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is jelentősége van, ezért külföldről is figyelemmel kísérik az eseményeket. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan abban, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mert az szerinte gazdasági és biztonsági kockázatokat jelentene.
A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország NATO-tagként a biztonságpolitikai együttműködésben a szövetségi kereteket tekinti irányadónak, ugyanakkor a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok terén továbbra is a nyitottság politikáját követi.
Orbán Viktor összegzésként úgy fogalmazott:
a magyar–amerikai kapcsolatok jelenlegi időszaka valóban új korszakot jelent, és a két ország között jelenleg nincs olyan kérdés, amely akadályozná a szoros együttműködést.