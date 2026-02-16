Orbán: Itt az új magyar–amerikai aranykor – és messze még a vége

Orbán Viktor: Történelmi csúcson a magyar-amerikai kapcsolatok

A megállapodások az energiaellátás biztonságát is erősítik, mivel a kőolajra, a földgázra és a nukleáris energiára egyaránt kiterjednek. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy a lakosság és a gazdaság számára megfizethető energiát biztosítson.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit az orosz–ukrán háború lezárása érdekében, és továbbra is

készen áll arra, hogy egy esetleges békecsúcsnak Budapest adjon otthont.

A belpolitikai kérdések kapcsán Orbán Viktor azt mondta:

A magyar választásoknak nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is jelentősége van, ezért külföldről is figyelemmel kísérik az eseményeket. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan abban, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mert az szerinte gazdasági és biztonsági kockázatokat jelentene.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország NATO-tagként a biztonságpolitikai együttműködésben a szövetségi kereteket tekinti irányadónak, ugyanakkor a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok terén továbbra is a nyitottság politikáját követi.

Orbán Viktor összegzésként úgy fogalmazott: