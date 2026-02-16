Orbán: Itt az új magyar–amerikai aranykor – és messze még a vége

Hírlevél
A miniszterelnök szerint új korszak kezdődött a magyar–amerikai együttműködésben a nukleáris energia területéről szóló megállapodás aláírásával. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatai minden eddiginél erősebbek, és Magyarország támogatja az amerikai béketörekvéseket is.
Marco Rubiomagyar-amerikai kapcsolatOrbán Viktorkülügyminisztersajtótátékoztató

Orbán Viktor a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel közösen tartott budapesti sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és a most aláírt energetikai és nukleáris együttműködési megállapodások tovább erősítik a partnerséget. A miniszterelnök kiemelte: az elmúlt időszakban rekordot jelentő számú, összesen tizenhét amerikai beruházásról született döntés Magyarországon, a magyar állampolgárok pedig ismét vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba. Emellett Magyarország meghívást kapott az újonnan létrejövő Béketanácsba is.

Budapest, 2026. február 16. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter (b) a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor és Marco Rubio (Fotó: Fischer Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Galéria: Marco Rubio Budapesten: képeken az amerikai–magyar csúcs
Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor: Történelmi csúcson a magyar-amerikai kapcsolatok

A megállapodások az energiaellátás biztonságát is erősítik, mivel a kőolajra, a földgázra és a nukleáris energiára egyaránt kiterjednek. Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország célja továbbra is az, hogy a lakosság és a gazdaság számára megfizethető energiát biztosítson.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit az orosz–ukrán háború lezárása érdekében, és továbbra is 

készen áll arra, hogy egy esetleges békecsúcsnak Budapest adjon otthont.

A belpolitikai kérdések kapcsán Orbán Viktor azt mondta: 

A magyar választásoknak nemcsak belföldön, hanem nemzetközi szinten is jelentősége van, ezért külföldről is figyelemmel kísérik az eseményeket. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan abban, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, mert az szerinte gazdasági és biztonsági kockázatokat jelentene.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország NATO-tagként a biztonságpolitikai együttműködésben a szövetségi kereteket tekinti irányadónak, ugyanakkor a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok terén továbbra is a nyitottság politikáját követi.

Orbán Viktor összegzésként úgy fogalmazott: 

a magyar–amerikai kapcsolatok jelenlegi időszaka valóban új korszakot jelent, és a két ország között jelenleg nincs olyan kérdés, amely akadályozná a szoros együttműködést.

 

