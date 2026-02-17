Ezekről döntöttek az Orbán-Rubio találkozó során

Az amerikai külügyminiszterrel való tárgyalás egyik eredményét Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg.

Orbán Viktor és Marco Rubio (Fotó: Fischer Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)

Orbán Viktor beszámolt a megállapodásokról

A miniszterelnök a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elárulta:

fontos kőolajra, gázra és nukleáris energiára vonatkozó döntések születtek.

Mint elmondta, ezek a határozatok Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében jöttek létre; így a kormány képes továbbra is olcsó energiát biztosítani a háztartások és az ipar számára.