Ezekről döntöttek az Orbán-Rubio találkozó során

Kulcsfontosságú megállapodások születtek a hétfői tárgyaláson. Orbán Viktor és Marco Rubio többek között Magyarország energiaellátásáról is beszéltek.
Az amerikai külügyminiszterrel való tárgyalás egyik eredményét Orbán Viktor közösségi oldalán osztotta meg.

Orbán Viktor és Marco Rubio (Fotó: Fischer Zoltán / MTI Fotószerkesztõség)
Orbán Viktor beszámolt a megállapodásokról

A miniszterelnök a tárgyalást követő sajtótájékoztatón elárulta: 

fontos kőolajra, gázra és nukleáris energiára vonatkozó döntések születtek. 

Mint elmondta, ezek a határozatok Magyarország energiaellátásának biztosítása érdekében jöttek létre; így a kormány képes továbbra is olcsó energiát biztosítani a háztartások és az ipar számára.

 

