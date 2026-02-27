Orbán Viktor: Meg kell akadályoznunk a Magyarország elleni ukrán szabotázsakciót

Az Orbán Viktor kormányfő által reggel a Kossuth rádióban elmondottakat a közösségi oldalán idézte fel Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Viktor szerint az ukránok beépültek a magyar politikába
A reggeli interjúban Orbán Viktor kormányfő az Északi Áramlat felrobbantására utalva azt mondta:
Az ukránok odáig merészkedtek, hogy a németek Északi Áramlatát fölrobbantották, és ezzel zavart idéztek elő a német gazdaságban. Ezekkel állunk szemben.”
A miniszterelnök a belpolitikai összefüggésekről is beszélt, és súlyos állításokat fogalmazott meg az ellenzékkel kapcsolatban.
Amit a Tisza mond meg Magyar Péter, azért van, mert az ukránok fizetik őket. Beszéljünk egyenesen. Az ukránok beépültek a magyar politikába”
- jelentette ki, majd hozzátette:
Pontos tudásunk van arról, hogy finanszírozzák a Tisza Pártot. Tehát az ukránok azok nyakig benne vannak a Tisza Pártban.”
Orbán Viktor szerint Ukrajna célja az, hogy:
Magyarországnak olyan kormánya legyen, amely leválasztja Magyarországot az orosz olajról, amely pénzt ad Ukrajnának, és a végén beáll a háborús országok sorába”.
Ezt azonban a magyar kormány nem engedi.
Nem engedjük, hogy belesodorjanak, nem adunk fegyvereket és végképp nem fogunk katonákat adni, mert ez a pillanat sincsen már messze”
- hangsúlyozta a miniszterelnök.