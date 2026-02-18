Orbán Viktor: Megalakítottuk az Ulti DPK-t

Hírlevél
Az Ulti Digitális Polári Kör megalakításakor kártyacsatát is vívtak az alapítók. A végén vaskos mínuszban zárt a miniszterelnök, de ahogy fogalmazott: így jár az, aki cápák közt úszik. Mutatjuk a videót!
Az Ulti Digitális Polgári Kör (DPK) megalakításakor kártyacsatát is vívtak az alapítók. Orbán Viktor elárulta, hogy az ultiparti végén vaskos mínuszban zárt.

Orbán Viktor az Ulti Digitális Polgári Kör (DPK) megalakítása közben
Orbán Viktor az Ulti Digitális Polgári Kör (DPK) megalakítása közben

A miniszterelnök hozzátette:

így jár az, aki cápák közt úszik!

A nagy kártyacsatában a kormányfő mellett részt vett többek között Korda György és Nógrádi György is, íme a videó:

Orbán Viktor: A legjobbkor jött az újabb hóesés!

 

 

