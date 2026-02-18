Orbán Viktor: Megalakítottuk az Ulti DPK-t

Az Ulti Digitális Polári Kör megalakításakor kártyacsatát is vívtak az alapítók. A végén vaskos mínuszban zárt a miniszterelnök, de ahogy fogalmazott: így jár az, aki cápák közt úszik. Mutatjuk a videót!
A miniszterelnök hozzátette:
így jár az, aki cápák közt úszik!
A nagy kártyacsatában a kormányfő mellett részt vett többek között Korda György és Nógrádi György is, íme a videó:
